Neues Gerätehaus eingeweiht

Bürgermeister Rüdiger Gennies übergab den Schlüssel des Gerätehauses zunächst an Gemeindebrandinspektor Hans-Uwe Koch. Der reichte diesen weiter an den Zugführer des Löschzuges I Eckenhagen-Hespert, Georg Neumann (v.l.).

sr. Reichshof. "Es ist ein großer Tag für den Löschzug I Eckenhagen-Hespert der Freiwilligen Feuerwehr Reichshof", begann Bürgermeister Rüdiger Gennies seine Eröffnungsrede am Rednerpult im neuen Feuerwehrgerätehaus in Eckenhagen. "Ein großes und zukunftsweisendes Projekt konnte erfolgreich ans Ziel geführt werden", resümierte Gennies.

Mit der offiziellen Einweihung des Feuerwehrgerätehauses am Ortseingang von Eckenhagen, wurde ein gut erreichbarer Standort für die Feuerwehrleute gefunden. Zuvor war die Feuerwehreinheit in einem angemieteten Gebäude am Rodener Platz untergebracht. In den Ausführungen vieler Sprecher an diesem Abend wurde klar, die Zeiten und die Anforderungen an eine modere Feuerwehr von heute haben sich stark verändert und weiterentwickelt. Um das breite Aufgabenspektrum erfüllen zu können, benötigt die Feuerwehr eine angemessene Fahrzeugausstattung und beachtliches technisches Equipment, das bedient, gepflegt, gelagert und gewartet werden muss.

Eingezogen war die Feuerwehr bereits im Dezember 2015. Die Bauzeit dauerte von März bis November 2015 und unterschritt - Dank der guten Zusammenarbeit, Planung und Abwicklung aller Beteiligten sowie der Eigenleistungen der Feuerwehrmannschaft - die veranschlagten Baukosten des Gebäudekomplexes von 1,3 Millionen Euro um rund 170.000 Euro! Gedankt und gewürdigt wurde an diesem Abend nicht nur den Bauhelfern, sondern auch langjährigen Feuerwehrmitgliedern. Dazu zählte Eduard Feld, der mit 70 Jahren Dienstzugehörigkeit eine besondere Ehrung erhielt. Mit ihm verabschiedete man auch Jürgen Hillmer und Werner Valperz in die Ehrenabteilung. Zelebriert wurde ebenso die Verabschiedung mit Übergang in die Ehrenabteilung, der ehemalige stellvertretende Zugführer und Hauptbrandmeister Günter Marx. Seine Nachfolge trat Brandinspektor Tobias Treptau an. Nach den offiziellen Feierlichkeiten, ging man gemeinsam zur Blaulichtparty über.

Sonntags lud die Feuerwehr zum zünftigen Frühschoppen mit der Big Band ein. Zusätzlich gab es beim Tag der offenen Tür die Möglichkeit, sich sowohl die Fahrzeuge als auch das Feuerwehrgerätehaus anzuschauen.