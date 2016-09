Boden und Käfer unter die Lupe genommen

Marienheide. Den Boden unter ihren Füßen untersuchten die Naturwissenschaftskurse des achten Jahrgangs der Gesamtschule Marienheide. Unter der Leitung des Biologen André Spans fand eine spannende Forschertour in das Naturschutzgebiet der Biologischen Station Oberberg im Wald in der Nähe von Schloss Homburg statt, die seit diesem Jahr neuer Kooperationspartner der Gesamtschule ist. Gut ausgestattet mit Becherlupen, Hammer und Pürckhauer (Erdbohrstock) wurde zunächst der Boden im Laubwald und danach im Nadelwald auf seine Beschaffenheit hin untersucht. Die Daten konnten in den ausgeteilten Kladden festgehalten werden.

Anschließend wurden mit Becherlupe und Pinsel vorsichtig kleine Bodenlebewesen gesammelt und gut verpackt zur Biologischen Station mitgenommen. Dort angekommen, konnten die Schüler ihre gesammelten Werke unter großen Standlupen und Binokularen untersuchen. Zum Abschluss stellten die Schüler jeweils eines ihrer Objekte mit einem Steckbrief und der dazugehörigen Zeichnung vor. Alle Tiere wurden nach der Veranstaltung wieder wohlbehalten in die Freiheit entlassen. Insgesamt eine sehr gelungene Veranstaltung, die bei den 60 Schülerinnen und Schülern sowie den Lehrern großen Anklang fand.