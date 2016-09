Töpfereien an der Burg

eif. Denklingen. Wohin am Pfingstsonntag und -montag? Keine Frage, Ziel solltedas historische Rund an der Denklinger Burg sein. Dort wartet am 15. und 16. Mai der Heimat- und Verschönerungsverein mit seinem traditionellen Töpfermarkt.

Angemeldet haben sich zahlreiche Aussteller aus der Region und darüber hinaus. Ihre handgefertigten Produkte für Haus und Garten bezeugen die vielen kreativen Ideen, von denen sich die Aussteller leiten lassen. Der Markt ist an beiden Pfingsttagen jeweils von 11 bis 18 Uhr geöffnet. In der Burg geht's weicher zu. Dort können frau und Mann beim Leinenmarkt so manches nette "Tuch", Leinenkleidung und Schätze aus Großmutters Truhe erwerben, Außerdem gibt es im Gesindehaus eine Ausstellung zur seiner über hundertjährigen Geschichte des Heimat- und Verschönerungsvereins. Der eintritt ist frei. Für musikalische Unterhaltung sorgen an beiden Tagen die Musikschule Waldbröl mit ihrem symphonischen Orchester unter der Leitung von Ingo Thape sowie der Männerchor Denklingen/Escherhof, der gerade seinen 90. Geburtstag feiert. Initiator des Leinenmarktes ist übrigens das "2. Hand Lädchen Wiehl". Der Erlös geht zu großen Teilen an die Kindernothilfe und unterstützt Projekte in Wiehl.