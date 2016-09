Denklingen. "Jede Ausstellung hat ihr Ziel. Mit dieser Ausstellung möchten wir der Bevölkerung von Denklingen die Aufgaben des Heimatvereines näherbringen und damit das Wir-Gefühl prägen", erläuterte Dieter Heimann, Vorsitzender des Heimat-und Verschönerungsverein (HVV) Denklingen, bei der Eröffnung der Ausstellung.

Die Ausstellung fand im Rahmen des Töpfermarktes im Gesindehaus der Denklinger Burg statt. Mit dieser Ausstellung möchte der Verein auf seine über hundertjährige Geschichte (112 Jahre) und die damit verbundenen Aktivitäten zurückblicken.

"Die Ausstellung wurde von den Herren Walter Kurth, Heinz Jäger und Dieter Heimann in aufwendiger Arbeit zusammengestellt", berichtete Reichshofs Bürgermeister Rüdiger Gennies bei seiner Begrüßungsrede. Alte Akten wurden gesichtet, Bürger befragt und das Archiv im Rathaus sowie das Bildarchiv des Oberbergischen Kreises herangezogen, um die vielfältigen Materialien für die Ausstellung heranzuschaffen. "Das Ergebnis kann sich wahrlich sehen lassen", lobte Gennies die Ausstellung.

"Ohne diese herausragende ehrenamtliche Aktivität wäre der Ort Denklingen nicht das was er heute ist", ist er sich sicher. In einer Präsentation, die aus zehn Tafeln besteht, und einer fortlaufenden Bilderfolge konnte der Besucher die Geschichte des HVV Denklingen von seinen Anfängen im Jahre 1904 bis heute nachvollziehen und sich ein Bild von der Bedeutung des Vereins für den Ort Denklingen machen. Ab dem 23. Mai ist die Ausstellung für drei Wochen im Foyer des Rathauses zu sehen.