Ab geht's ins Museum

eif. Eckenhagen. Funkelnde Mineralien und über 800 Trachtenpuppen - zum Internationalen Museumstag öffnen die Museen in der Kurverwaltung, Rodener Platz 3, am Sonntag, 22. Mai, 14 bis 17 Uhr, ihre Pforten.

Der Eintritt ist an diesem Tag frei. Das Bauernhofmuseum, Reichshofer Straße 20, hat von 13 bis 17 Uhr geöffnet. Dort können die Besucher sehen, wie die Bauern anno tobak gelebt, gewohnt und gearbeitet haben. Die Mitglieder des Heimatvereins beantworten alle Fragen. In der guten Stube des Museums werden in dieser Zeit frischer Kaffee und selbstgebackener Kuchen angeboten. Auch die historische Mühle in Nespen ist von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Ihre Mahltechnik ist vollständig erhalten und einige Geräte werden über einen Elektromotor zur Vorführung angetrieben. Die historische Mühle befindet sich in Nespen, Im Ufer 2. Der Eintritt ist frei.