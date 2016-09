Kunstvolles für Haus & Garten

kr. Reichshof/Denklingen. Trotz wiederholter Wolkenbrüche herrschte beim Töpfermarkt zu Pfingsten buntes Treiben. Die Arbeiten der regionalen und internationale Künstler fanden großen Anklang. Der Heimat- und Verschönerungsverein (HVV) Denklingen hatte zum 35. Mal zu dem Event eingeladen und lockte die Besucher in Scharen herbei. Neben Tafelgeschirr und rustikaler Gebrauchskeramik wurden auch edle Unikate für Liebhaber und Kenner des Besonderen angeboten. Keramik für Haushalt und Garten, zum Benutzen und zum Dekorieren oder zum Verschenken. Anja und Christoph Eichner hatten zwei Müslischalen aus Ton für ihre Kinder Hanna und Mattes erworben. Da der Name Mattes sehr selten ist, und man keine Schälchen mit dem Namen kaufen kann, ließen sie direkt vor Ort die Schälchen mit den Namen ihrer Kinder gravieren.

Parallel zum Töpfermarkt fand eine Sonderausstellung im Gesindehaus und ein Leinenmarkt in der Burg statt, der von dem "2. Hand-Laden Wiehl" veranstaltet wurde. Dort wurden neben Leinenkleidung auch "Großmutters Schätze aus der Wäschetruhe" angeboten. Teile des Erlöses gehen an die Kindernothilfe oder Projekte in der Gemeinde Wiehl. Für die musikalische Unterhaltung sorgte an beiden Pfingsttagen das Symphonische Blasorchester der Musikschule Waldbröl unter der Leitung von Ingo Thape sowie der Männerchor Denklingen/Escherhof, der gerade seinen 90.Geburtstag feiert. Für die Bewirtung sorgten die Sänger des Männerchors Denklingen/Escherhof und ihre Frauen. Foto: Karin Rechenberger