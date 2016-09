Mehliges zum Jubiläum

Von Friederike Klein

Nespen. Eine Hochzeit begründet die erst urkundlich Erwähnung des kleinen Ortes Nespen in der Gemeinde Reichshof. Damals hieß der kleine Weiler allerdings noch "Espen" und ein Mädel "Pacen von den Espen heiratet den Wildenburger Hörigen Peter Keyser von Schönenbach."

Das war im Jahr 1416 und so hat es Klaus Pampus im ersten Sonderband der Oberbergischen Abteilung 1924 des Bergischen Geschichtsvereins festgehalten. Für Markus Jaeger, dem seit 2009 die historische Nespener Wassermühle gehört, und den Ort Nespen Anlass genug das 600jährige Jubiläum im würdigen Rahmen des Deutschen Mühlentags am Pfingstmontag zu feiern. Gut 100 Einwohner hat Nespen heute, und fast alle feierten diesen besonderen Tag an der Mühle. Die wurde 1749 zum ersten Mal in Windecker Unterlagen erwähnt. "Da war die Mühle schon im Betrieb", erklärte Jaeger. Aus den umliegenden Dörfern kamen die Menschen um hier ihr Korn zu Mehl malen zu lassen. Gerade in den Kriegszeiten war sie für den kleinen Mann wichtig, so Jaeger. Heruntergefallen Ähren und Körner wurden sorgsam aufgesammelt und zur Mühle gebracht. Das Mehl sicherte das Überleben dieser Menschen. So steht es in einem Brief aus Kriegszeiten, den Jaeger und die Interessengemeinschaft Mühlenfreunde in dem dreistöckigen Mühlengebäude fanden. Über 200 Jahre waren die Mahlsteine in Betrieb. Erst ein Gesetz im Jahr 1956 stoppte den Mühlenbetrieb. 9.000 DM bekamen die kleinen Mühlen pro Tonne Tagesleistung, wenn der Betrieb wegen angeblicher "Unrentabilität" eingestellt wurde. Das waren für den damaligen Nespener Müller 27.000 DM. "Am 31. März 1956 war hier Schluss", erzählte Jaeger. Am diesjährigen Mühlentag kamen viele kleine und große Gäste von nah und fern. Den ganzen Tag ging es treppauf und -ab. Unermüdlich zeigte und erklärte Jaeger die Funktionen der Mühle. Dabei konnten die Interessierten auch das laufende Mahlwerk sehen. Der Motor, der heute das Wasser ersetzt, wurde über Spenden und Sponsoren finanziert. "Jede Spende zum Erhalt der Mühle ist herzlich willkommen", so Jaeger. Rund um das Mühlengebäude gab es allerlei Kurzweil wie "Die Geininger", die die Gäste mit Oberkrainer Blasmusik unterhielten, Torwandschießen für Kinder und kunsthandwerkliche Ton- und Holzwaren. Leckerer selbstgebackener Kuchen, Waffeln und Brot sorgten unter anderem für das leibliche Wohl. In dem inzwischen bestehenden Mühlencafé gibt es übrigens jeden Sonntag und Feiertag von 11 bis 17 Uhr frische hausgemachte Leckereien. Auch die historische Getreide- und Sägemühle und die Museumsbäckerei zu Füßen von Schloss Homburg war am 23. Deutschen Mühlentag gut besucht. Bei Führungen durch Mühle und Bäckerei erfuhren die Gäste Wissenswertes über den Weg vom Korn zum Brot. Musikalisch unterhielt Thorsten Schröder mit Liedern über die Liebe und andere Verwirrungen die zahlreichen Besucher. Die Mühle und Bäckerei sind in diesem Jahr an folgenden Sonntagen geöffnet: 12. Juni, 10. Juli, 14. August, 11. September und 9. Oktober jeweils von 11 bis 16Uhr.

Informationen unter www.muehlenfreunde-nespen.de und www.schloss-homburg.de.