eif. Reichshof. Mehr als 500 Besucher vieler unterschiedlicher Nationen feierten das große "Fest der Kulturen" im Hof der Burg Denklingen, zu dem die Flüchtlingshilfe Reichshof bereits zum zweiten Mal eingeladen hatte.

Mit Musik, Tanz, Gesang und nationalen sowie internationalen Köstlichkeiten verwöhnte die Flüchtlingshilfe ihre Gäste. Das bunte Programm, wurde von Bürgermeister Rüdiger Gennies und der Vize-Bürgermeisterin, Susanne Maaß, Initiatorin der Flüchtlingshilfe eröffnet. Neben der afrikanischen Gesangsgruppe "Sauti Africa - The Voice Of Africa" und der Teeniegarde der KG Tolle Elf Wildberg präsentierten sich auf der Bühne auch viele Flüchtlinge mit Gesangs- und Musikbeiträgen. Für die kleinen Gäste gab es mit einer besonderen Outdoor-Mal-Aktion der Caritas Oberberg, einem Dosen-Wurfstand der Bürgerinitiative Reichshof und einer Hüpfburg der AggerEnergie viel Spaß und Unterhaltung. Highlight für Jung und Alt war der außergewöhnliche Bus der RheinFlanke gGmbH, die mit einem Kicker, Kinderschminken sowie Tanz- und Musikaktionen im Gepäck angereist waren, um mit ihrem Projekt die Jugend- und Flüchtlingsarbeit zu fördern. "Es war ein großartiges Fest, das seinen Namen auch verdient", freute sich Susanne Maaß über die große Resonanz. "Viele Bürgerinnen und Bürger sind gekommen, um mit unseren Gästen aus über 30 Ländern zu feiern, sich kennenzulernen, zu essen und einfach einmal einen Tag lang Spaß zu haben. Der Termin für das nächste große "Fest der Kulturen" in Reichshof kann bereits jetzt im Terminkalender notiert werden: Sonntag, 11. Juni 2017. Vereine und Künstler, die dann auftreten möchten, können sich bereits jetzt an die Flüchtlingshilfe Reichshof wenden (info@fluechtlingshilfe-reichshof.de).

www. fluechtlingshilfe-reichshof.de.