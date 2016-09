Pferdeexpertin hilft bei tierischen Problemen

Von Karin Rechenberger

Reichshof. Mit sehr viel Lob, zahlreichen Streicheleinheiten, einer klaren Stimme, großer Geduld und einer deutlichen Körpersprache demonstrierte Pferdeexpertin Sandra Schneider wie man in liebevoller Art mit Pferden umgeht.

Am Sonntag beschäftigte sich die Expertin, die aus dem VOX-Format "Die Pferdeprofis" bekannt ist, auf dem Gut Hahnenseifen in Reichshof mit vier "tierischen Problemfällen" und deren Haltern. Sie erläuterte den Haltern der Pferde und den Zuschauern, dass die Kommunikation zwischen Mensch und Tier das Wichtigste ist und wie man sie mit viel Geduld und gegenseitigem Respekt hinbekommt. Oft seien die Probleme der Pferde auf den Umgang der Besitzer mit den temperamentvollen Tieren zurückzuführen, eventuell durch ein traumatisches Erlebnis oder deren Entwicklung über einen längeren Zeitraum. Auf dem Gut Hahnenseifen beschäftigte sich Pferdeprofi Sandra Schneider mit den Problempferden "Zamek", der ängstlich und schreckhaft ist, wenn etwas auf seinen Rücken platziert wird ; mit "Little Malibu", einem Kaltblüter, der Schwierigkeiten bei der Bodenarbeit zeigt; mit "Antonius", der nicht reitbar ist und ängstlich auf die Aufstiegshilfe reagiert, sowie auf "Gänseblümchen", die Stute die sich nicht auf den Anhänger verladen ließ. Mit viel Einfühlungsvermögen zeigte Sandra Schneider in ihrer Live-Show hilfreiche, gewaltfreie Lösungsansätze und gab den Haltern zahlreiche Tipps. Wichtig ist ihr, dass die Harmonie zwischen Pferd und Mensch wieder hergestellt wird.