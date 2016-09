Tischtennis für Alt und Jung

eif. Heischeid. Mit ihrem generationenübergreifenden TischTennis-Turnier brachte die Dorfgemeinschaft Heischeid alle in Bewegung! Bei wunderbarem Wetter trafen sich die Spieler auf dem Spielplatz, um den "Heischeider TT-Cup" auszutragen.

Die jüngsten Teilnehmenden waren sieben Jahre alt, in der Seniorenklasse spielte der älteste Teilnehmer mit 69. Das Turnier hat im Dorf Tradition und wird vom Dorfgemeinschaftsmitglied Michael Advena organisiert, der zur vorhandenen Tischtennisplatte auf dem Spielplatz noch zwei eigene zur Verfügung stellte und auch die Listenführung übernahm. In mehreren Gruppen wurde parallel gespielt, Auch eine Fangemeinde war zur Stelle, um die unermüdlichen Wettstreiter anzufeuern. In der Kinderklasse spielten: Lasse, Hanna, Tobi, Mika, Finn, Justin, Leon und Moritz. In der Erwachsenenklasse trafen Jung und Alt, männlich und weiblich in unterschiedlichen Konstellationen aufeinander. Die Wiederholung in 2017 ist jetzt schon gesichert.