"Wasser marsch"

von Karin Rechenberger

Eckenhagen/Oberberg. "Was ist eine Brandwand? Oder "In welchem Winkel sollte eine tragbare Leiter aufgestellt werden?", diese und 28 weitere Fragen aus dem Themenbereich: Fahrzeug und Gerätekunde, Taktik im Einsatz, Vorbeugender Brandschutz und Technische Hilfe waren nur ein Bestandteil des Leistungsnachweises.

Bereits zum 41. Mal führte der Kreisfeuerwehrverband Oberbergischer Kreis den Leistungsnachweis laut den Richtlinien des Verbands der Feuerwehren NRW durch. Insgesamt traten über 700 Feuerwehrkameraden in 70 Gruppen aus den Feuerwehren der 13 Städte und Gemeinden des Oberbergischen Kreises sowie vier Gastgruppen aus Lohmar und Langenfeld zum diesjährigen Leistungsnachweis am Sportzentrum in Eckenhagen an. Neben dem umfassenden Fragenkatalog mussten die Kameraden von Freitagabend an neben schriftlichen Übungen und Geschicklichkeitsaufgaben löschtechnische Arbeiten, technische Hilfeleistung und einen sportlichen Staffellauf absolvieren, um die begehrten Urkunden und Leistungsabzeichen zu erlangen. In Gruppen zu zehn Einsatzkräften hatten sie je eine Übungsaufgabe aus dem Bereich Brandeinsatz und Technische Hilfeleistung zu absolvieren. Die Einsatzstichworte waren aus dem täglichen Leben übernommen und können die Wehrleute jeden Tag treffen: Person mit Fuß unter Container eingeklemmt, Person nach Verkehrsunfall in Auto eingeklemmt und Person in einem Brunnenschacht gestürzt. Die Prüfer achteten dabei sowohl auf Zeit, als auch Teamarbeit, Kommunikation, technische Richtigkeit und Umgang mit dem Patienten. Neben den Übungen der Technischen Hilfeleistung wurden im klassischen Löschangriff ebenfalls drei Übungslagen angeboten. Die "Prüflinge" mussten entweder das Wasser aus einem offenen Gewässer oder einem Unterflurhydranten entnehmen. Mit der Vornahme von drei C-Rohren oder zwei C-Rohren und einem B-Rohr sollte anschließend ein Brandangriff simuliert werden. Sportlich ging es auch beim 450 Meter Staffellauf zu, bei dem drei Hindernisse in voller Einsatzmontur überwunden werden mussten. "Hier ist Gruppengefüge gefragt", meinte Kreisbrandmeister Frank-Peter Twilling. Gute Fingerfertigkeit wurde bei der Knoten- und Stichkontrolle abgefragt, bei der die Kameraden den Halbmastwurf, den Spierenstich und den Mastwurf stechen mussten. Für die Gruppen galt der Leistungsnachweis als bestanden, wenn sie die Vorgaben erfüllt hatten. Bei den Gesamtfehlerpunkten durften dabei 15 Punkte nicht überschritten werden. Um einen reibungslosen Ablauf an den beiden Tagen an den jeweiligen Stationen zu gewährleisten, waren pro Veranstaltungstag 50 Helfer sowie eine Betreuung durch den Sanitätsdienst notwendig. Diese kamen aus allen Feuerwehren und den Hilfsorganisationen des Kreisgebietes. Die Gemeinde Reichshof stellte wie in den Jahren zuvor das Sportzentrum dem Kreisfeuerwehrverband kostenfrei zur Verfügung. "Ohne das Engagement der Freiwilligen Feuerwehr Reichshof und deren Jugendfeuerwehr, die vor, während und nach der Veranstaltung neben den Auf- und Abbauarbeiten auch den Ordnungsdienst durchführten und sich für die Bewirtung verantwortlich zeigten, ist ein Leistungsnachweis nicht durchführbar", betonte Kreisbrandmeister Frank-Peter Twilling. Ganz wichtig sei ihm, die Kameradschaft, das Gruppengefüge und die Gespräche bei dem Treffen. "Manche Kameraden sehen sich zum Beispiel das ganze Jahr nicht und können sich dann hier austauschen", meinte der Kreisbrandmeister. Der 60-jährige Twilling ist übrigens seit 41 Jahren dabei, sowohl als Teilnehmer als auch als Schiedsrichter.