DLRG: Leben retten und schwimmen lernen

Wipperfürth/Marienheide. Viele kennen die DLRG vor allem als Verein, der im Wipperfürther WLS-Bad Schwimmausbildung anbietet. Dass die Aufgaben der Wasserretter deutlich vielfältiger sind, ist oft nicht bekannt. Daher hat die DLRG Wipperfürth zu einem Tag der offenen Wache an die Lingese-Talsperre nach Marienheide eingeladen.

Dort konnten die Gäste einen Wasserrettungsdienst zum Anfassen erleben. Man konnte die Talsperre vom Rettungsboot aus erkunden, Seemannsknoten lernen, die Erste-Hilfe-Kenntnisse auffrischen, Einsatzübungen bestaunen und sich das Einsatzfahrzeuge erklären lassen. Das Wetter spielte mit - so fanden sich sogar Freiwillige, die Kanufahren oder ein Floß bauen und mit diesem in See stechen wollten. Etwas Bewegung bot eine Fotorallye um die Talsperre.

Bei einer kleinen Stärkung wurden zahlreiche Fragen beantwortet. Der Vereinsvorstand war sehr zufrieden mit dem Verlauf der Veranstaltung und hofft, dass aus den interessierten Kindern später Rettungsschwimmer werden, die ihre Kenntnisse im ehrenamtlichen Wasserrettungsdienst einsetzen wollen. Denn in Zeiten einer steigenden Zahl von Ertrinkungsunfällen werden engagierte Wasserretter immer wichtiger.