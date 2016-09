Flagfootball auf Landesebene

Marienheide. Die Gesamtschule Marienheide qualifizierte sich für die Landesmeisterschaften der Schulen im Flagfootball. Im Gymnasium Bornheim wurde die Rückrunde für die Qualifikation zur Landesmeisterschaften im Flagfootball ausgetragen. Nachdem die Hinrunde an der Gesamtschule in Leverkusen-Schlebusch bereits von der Gesamtschule Marienheide gewonnen worden war, gewann sie auch in der Rückrunde alle drei Spiele gegen die Red Lions aus Leverkusen und die Flaming Flaggets I und II aus Bornheim.

Die Mannschaft der Gesamtschule zieht damit mit einem Punkteverhältnis von 11:1 ins Landesfinale in Essen ein. Das Team unter Trainer Rüdiger Nolte bestand aus zehn Schülern der Jahrgängen fünf bis acht. Es spielten: Felix Hoberg, Fabrice Lemke, Marco Cantella, Jo Lange, Isaac Mbulu, Markus Schlottner, Lukas Wohlgemuth, Hannes Kutscher, Fabio Lemke, Maximilian Rücknagel.