"Wipp 800" gesichert

sd. Wipperfürth. Zur großen Feier "800 Jahre Wipperfürth" im kommenden Jahr gehen die Vorbereitungen und Pläne voran. Ein solch großes Fest kann nur mit der Unterstützung hochkarätiger Sponsoren umgesetzt werden. So präsentierte Bürgermeister Michael von Rekowski die Geldgeber: "Wir wollen ein unvergessliches Feierjahr für die Bürger der Hansestadt kreieren, mit vielen Veranstaltungen das gesamte Jahr über und einem zehntägigen Höhepunkt im Sommer".

Ein großer Dank ging dabei an alle Sponsoren für deren großzügiges Engagement, ohne das die Feierlichkeiten nicht in der geplanten Form stattfinden könnten, betonte von Rekowski.

"Wir sind der Stadt Wipperfürth seit 85 Jahren verbunden und sind hier groß geworden", so der Geschäftsführer von Voss Automtoive, Dr. Thomas Röthig. Auch das Traditionsunternehmen BEW "ist ein Stück Wipperfürth", betonte Geschäftsführer Jens Langner, der das Jubiläum als ein "wichtiges Ereignis für die Stadt" sieht und sich freut, mit seinem Unternehmen als Sponsor dabei zu sein. Das gilt auch für das Unternehmen Jokey-Plastik, das sich "seit 50 Jahren in Wipperfürth wohl fühlt", so Geschäftsführer Herbert Kemmerich.

Rund 200.000 Euro beträgt das Budget für die Umsetzung der vielseitigen Aktionen zum Fest "Wipp 800" sowie zum Westfälischen Hansetag im kommenden Jahr. Rund 50.000 Gäste werden zu den Feierlichkeiten erwartet, bei dem sich eine lebenswerte und facettenreiche Stadt mit den dort ansässigen Firmen, Schulen, Kirchdörfern und Vereinen sowie engagierten Bürgern präsentieren möchte.

Die Höhepunkte im Jubiläumsjahr unter dem Titel "Wipp 800" sind der 34. Westfälische Hansetag vom 30. Juni bis 2. Juli 2017 sowie die Festwoche "WippFestival" vom 3. bis 9. Juli 2017. Weitere Informationen zum Jubiläumsjahr gibt es im Internet. www.wipp800.de.