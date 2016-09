Einsatz in der Zirkuswelt

sr. Bergneustadt. Wahrscheinlich hat das große Zirkuszelt auf dem Stentenberg kaum jemand wahrgenommen. Es sei denn, man hatte Kinder in der Grundschule (GGS) Hackenberg oder machte dort zufällig einen Sparziergang. Die Schülerinnen und Schüler der Gemeinschaftsgrundschule marschierten eine Woche lang täglich zu ihrem "Trainingslager", dem Zirkuszelt. Es war ein Projekt mit dem Zirkus Casselly, der von einer Schule zur anderen zieht und mit den Schulkindern verschiedene Darbietungen einübt.

Dann folgten zwei Generalproben sowie zwei Galavorstellung. Rund 400 Besucherplätze fasste das Zelt, wobei fast alle Stuhl- und Bankreihen von Eltern, Geschwisterkindern und anderen Familienangehörigen besetzt waren.

In der großen roten Sternmanege mit blauer Sternenkuppel präsentierten die kleinen Künstler ihr großes Können, während bunte Scheinwerfer sie in Szene setzten, bekannte Musikstücke von "Fluch der Karibik" oder "Drei Nüsse für Aschenbrödel" aus den Lautsprechern tönten und Rauch die Zirkusmitte in geheimnisvolles Blau tauchte. Neben in Clownskostümen gehüllten Schulkindern mit bunter Maskerade oder Feen mit zarten Flügeln auf dem Drahtseil, gab es ebenso eine Ziegendressur im Mexiko-Style, Bodenakrobatik, Zauberer, eine Taubendressur sowie Vorführungen am Trapez und am Armluftring. Dabei standen stets die Kinder im Mittelpunkt. Sie strahlten, winkten stolz ihren Eltern entgegen, zeigten sich selbstbewusst und mit großem Einsatz.