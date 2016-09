"Drehorgelzwerg" spendet 20.000 Euro

sd. Wipperfürth. Der in ganz Oberberg bekannte "Drehorgelzwerg" Walter Koppelberg hat erneut seinen unermüdlichen Einsatz für die gute Sache gezeigt. Der Drehorgelspieler spendete zum wiederholten Male 20.000 Euro, die er an seinen Standorten vor Einkaufszentren und in den Fußgängerzonen der Region gesammelt hatte.

Bei der Spendenscheck-Übergabe vor dem Wipperfürther Edeka-Einkaufszentrum blieben einige Bürger spontan stehen, um der Übergabe beizuwohnen. Darunter etwa Ex-Landrat Hans-Leo Kausemann sowie der Polizei-Bezirksbeamte Berthold Blumberg. Wipperfürths Bürgermeister Michael von Rekowski ließ es sich nicht nehmen, der Übergabe beizuwohnen, denn schließlich ist Walter Koppelberg als Drehorgel-Spieler mit der roten Zipfelmütze längst eine bekannte "Institution" in Wipperfürth, betonte von Rekowski.

Jeweils 10.000 Euro sind für die Ökumenische Initiative in Wipperfürth sowie das Kinderhospiz Balthasar in Olpe bestimmt. Seit nunmehr 15 Jahren ist der Drehorgelspieler Walter Koppelberg mit seiner Mission für die gute Sache, etwa Geld für krebskranke Kinder zu sammeln, an zahlreichen Standorten im Oberbergischen Kreis unterwegs. Allein vor dem Edeka-Einkaufszentrum in Wipperfürth steht der "Drehorgelzwerg" wöchentlich an zwei bis drei Tagen. In all den Jahren des Drehorgelspielens hat Walter Koppelberg bereits die unglaubliche Summe von mehr als 400.000 Euro gesammelt.