Ein Haus voller Bücher

bs. Marienheide-Müllenbach. 20.000 Bücher - von Romanen, Regionalbüchern und Biografien über Geschichte, Reiseliteratur und Philosophie bis hin zu Naturwissenschaften - aufgeteilt auf fünf Räume, die jedes Herz einer Leseratte höher schlagen lässt. Von neuerer Literatur wie Dan Browns "Illuminati" bis hin zu Sticklers Hand-Atlas von 1915 ist im "Haus der Bücher" in Marienheide-Müllenbach, Graf-Albert-Straße 43, in Müllenbach, alles zu finden, was große, aber auch kleine Leser suchen würden. Um den Lesestoff zugänglich zu machen, ist das "Haus der Bücher" an jedem ersten und dritten Wochenende des Monats zu einem Büchermarkt geöffnet. Einmal im Jahr findet zusätzlich mit dem Haus der Geschichten das Bücherfest, jetzt "Großer Büchermarkt" statt, wo neben dem "Haus der Bücher" auch Bücher auf kleinen Ladentischen entlang der Graf-Albert-Straße zum Kauf angeboten werden.

Ins Leben gerufen wurde das "Haus der Bücher" 2002 von dem im vergangenen Jahr verstorbenen Schriftsteller Harry Böseke und dem Antiquar Michael Melzer aus Lüdenscheid. Böseke hatte das Bücherdorf Bredevoort in Holland besucht und war mit dem Vorhaben, einen solchen Platz der Bücher auch in Müllenbach zu schaffen, wieder nach Hause zurück gekehrt. In "Melzer's Antiquarium" fanden dann auch zahlreiche Werke aus Melzers eigenem Antiquariat Platz und so wurde im selben Jahr zum ersten Bücherfest geladen.

Schon zuvor hatte das Gebäude, das früher eine Dorfkneipe beherbergt hatte, durch Böseke einen kreativen Nutzen. Er hatte die Räume angemietet und das Obergeschoss Künstlern zur Verfügung gestellt, während im Erdgeschoss eine Schreibwerkstatt für Kinder und Erwachsene sowie eine Hör-Bar eingerichtet wurden.

"Harry Böseke wollte mit Hilfe von Hörspielen den Kindern das Lesen und Schreiben näherbringen", erklärte Melzer.

Schon bald fanden sich neben Böseke und Melzer weitere Mitstreiter, die sich im "Haus der Bücher" einbringen wollten. So ist seit 2003 Hans Adolf Müller mit der Abteilung "H.A.M. van der Sluys: Habe alles Mögliche...", seit 2005 Heidemarie Eberle-Ringel und Dr. Gerhard Ringel mit ihrem "Bücherkabinett: Lehre, Lyrik und Lektüre" sowie Marita Kreutz-Dammertz mit dem "Buchkasten" im Lese-Café dabei.

Aufgrund des überraschenden Todes von Harry Böseke fand im vergangenen Jahr das Bücherfest nicht statt, doch die fünf Mitstreiter Bösekes und der Förderverein "Haus der Geschichten" einigten sich darauf, die Idee des "Bücherdorfes Müllenbach" im Sinne des Schriftstellers fortzusetzen und luden in diesem Jahr zum ersten "Großen Büchermarkt" ein.

Weiterhin findet der Büchermarkt wie gewohnt an jedem ersten und dritten Wochenende des Monats statt. Das gilt auch für das "Haus der Geschichten", dem "Haus der Bücher" gegenüber liegt und zusammen das "Bücherdorf Müllenbach" bildet.

Böseke und seine Frau Heidi hatten das ehemalige Wohn- und Geschäftshaus von Emil Schorre, Graf-Albert-Straße 40, von dessen Tochter mit der Absicht erworben, es zu bewohnen.

Doch je mehr sich Böseke mit der Geschichte des Hauses beschäftigte, desto mehr wuchs der Wunsch, es als Museum der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, um Interessierten die Vergangenheit zu vermitteln.

Das Museum zeigt in den ehemaligen Räumen des Kaufladens, der Arztpraxis und eines Kontors die Lebens- und Arbeitswelt der 1950er Jahre in Müllenbach - damals ein Dorf der Steinbrucharbeiter, Bauern, Fuhrleute und Familien. Mit einem Schulraum aus den 50ern, einer "Alten Küche" und der "Fuhrmannskneipe" wurden weitere Räume des Erinnerns geschaffen; alles kann jeden Sonntag besichtigt werden. Betrieben wird das Museum vom "Förderverein Haus der Geschichten".