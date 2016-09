Sommerfest ohne Wind für die Segler

bs. Marienheide. Kinder und Jugendliche in orangefarbenen Rettungswesten warteten gespannt auf die Anweisungen der Jugendtrainerin der Segel- und Kanugemeinschaft Brucher Talsperre (SKGB), Katrin Brückner. Die acht jungen Segler wollten ihr Segeltraining in Ufernähe im Schulungsboot "Optimist" absolvieren. Mit dabei waren auch der 16-jährige Matthias Rommerskirchen und der 15-jährige Ole Beckmann. Beide hatten ihren Trainer-Assistenz-Lehrgang erfolgreich bestanden und durften erstmals die Jugendtrainerin in ihrer Arbeit unterstützen. Nachdem die Boote ins Wasser gelassen wurden, ging es für die Kinder auch schon los.

Doch an diesem Tag sollte nicht nur das Training im Vordergrund stehen. Vielmehr hatte die SKGB zu ihrem traditionellen Sommerfest an ihren Steg nicht unweit vom Bootshaus geladen. "Auch einige unserer mittlerweile passiven Mitglieder, die wegen des Alters nicht mehr Segeln können, kommen zum Sommerfest. Man trifft sich, tauscht sich aus. Das wird gerne genutzt", erklärte Thomas Tegethoff, Vorsitzender der SKGB. Auch Segelneulinge waren beim Sommerfest gerne gesehen. Für interessierte Besucher ab sieben Jahren wurden kleine "Schnuppersegeltouren" über die Brucher Talsperre mit einem erfahrenen Vereinsskipper angeboten.

Außerdem gab es für bislang nicht segelnde Kinder eine "Trockenregatte" am Brucherstrand statt. Rund 90 Mitglieder, davon 13 Kinder und Jugendliche, hat die SKGB. Der Verein unterhält eine Steganlage mit 36 Liegeplätzen. Gegründet wurde die Segel- und Kanugemeinschaft 1967 als Interessengemeinschaft campender Segler.