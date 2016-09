Oberbergische Köstlichkeiten

cf. Marienheide. "Lecker," so hörte man es am Verkaufsstand beim Sommerfest in Haus Dahl, dem historischen Bauernhaus im Marienheider Ortsteil Dahl. Köstlichen Streuselkuchen und duftendes Brot hatte der Bäcker im Backes gebacken und allein beim Geruch lief den Besuchern das Wasser im Mund zusammen. Drei Stunden heizt der Bäcker jeweils vor dem Backen den Ofen mit Holz vor. Mit der sogenannten Bäckerfahne werden dann Asche und Glut aus dem Ofen gefegt. Der hat inzwischen etwa 300 Grad und kann nun die vorbereiteten Brotlaibe zum Backen aufnehmen. Wenn die Brote fertig sind, kommt der Streuselkuchen hinein, der nicht so viel Hitze benötigt. Beides fand reißenden Absatz.

An einem anderen Stand wurden Reibekuchen zubereitet. Für die Kinder gab es als Highlight einen Schokoladenbrunnen, der zwar keine oberbergische Spezialität ist, aber gerne angenommen wurde. Oberbergisch waren dann wieder die gezeigten Kinderspiele. Es war gar nicht so einfach, die alten Holzkreisel ordentlich zum Drehen zu bringen und die Stöckchen beim Kuhhüte-Spiel wollten einfach nicht so fliegen wie sie sollten. Stelzenlaufen will gelernt sein, früher war es selbstverständlich - heute eine Neuigkeit.

Für die musikalische Untermalung des Festes sorgte die Gitarristin Lorena Manz aus Hückeswagen.

Das Sommerfest fand im Rahmen der Kultur-Zeit in Zusammenarbeit mit Schloss Homburg statt. Weitere Veranstaltungen in Haus Dahl sind 17. Juli zum Thema Werkstoff Holz und am 2. Oktober eine Erntedank-Andacht; weitere Infos: ter www.museum-haus-dahl.de.

Besonders sehenswert während des ganzen Jahres ist der von Martina Braun gepflegte Bauerngarten am Haus Dahl. "Wir haben hier speziell alte Sorten gepflanzt und gesät," erzählt sie, "es gibt beispielsweise Melde, Mangold, Butterkohl, eine besondere oberbergische Zuckererbse und die Stangenbohne 'Schlachtschwert'. Wir wollen in dem Garten zeigen, welche Gemüsesorten, Kräuter- und Heilpflanzen bei uns wachsen." Der Garten kann jederzeit besichtigt werden.