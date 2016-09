96. Posaunenfest lockte viele Gäste

som. Bergneustadt. Unter dem vieldeutigen Motto "Geladen" fand das diesjährige 96. Posaunenfest der Oberbergischen Posaunenvereinigung (OPV) in Bergneustadt statt. Bei bestem Wetter feierten etwa 70 Bläserinnen und Bläser, unter dem Dirigat von Landesposaunenwart Jörg Häusler, zusammen mit zahlreichen Gästen den musikalischen Festgottesdienst auf dem Kirchplatz, in dessen Rahmen mit der "Intrade", "Alles was Odem hat" und dem "Postludium" auch Musik vom Deutschen Ev. Posaunentag in Dresden zu hören war. Viele OPV-Bläser waren dort Anfang Juni zu Gast.

Die verschiedenen Aspekte des thematischen Mittelpunktes "Geladen" beleuchteten die Pfarrer Dietrich Schüttler, Andreas Spierling und Superintendent Jürgen Knabe, bevor die Mittagszeit bei leckerem Imbiss und kühlen Getränken Gelegenheit zum Plaudern und Begegnen bot. Im Heimatmuseum ermöglichte Erhard Dösseler bei fachkundigen Führungen Einblicke ins kleinstädtisch, bäuerliche Leben der Bergneustädter Ackerbürger um 1750. In der vollbesetzten Altstadtkirche unterhielten die Liedermacher Carola und Eberhard Rink mit Auszügen ihres aktuellen Programms "Immer is was". Die humorvoll präsentierten Szenen aus dem prallen Leben trafen bei den Zuhörer voll ins Schwarze und verursachten begeistertem Applaus.

Richteten sich die Blicke während des gesamten Posaunenfest-Tages zwischendurch argwöhnisch gen Himmel, öffnete dieser kurz vorm geplanten Abschlusskonzert die Schleusen, so dass Improvisationstalent von den Organisatoren gefordert war. Kurzerhand zogen diese die später geplante Kaffeepause vor und warteten so eine erneute Schönwetter-Phase ab, in der etwa 100 Musiker der 27 Posaunenchöre des Kirchenkreises an der Agger eindrückliche neue und alte Kompositionen zu Gehör brachten.

Im Rahmen des Festkonzertes wurden Friedhelm Adolphs und Dieter Weber-Böcking (beide Holpe), von Friedemann Schmidt Eggert, dem leitenden Obmann des evangelischen Posaunendienstes, für 60 Jahre aktive Posaunenchorarbeit geehrt. Für 50 Jahre aktive Bläserarbeit wurden Karl Hugo Hasenbach (Hermesdorf) und Jürgen Knabe (Marienhagen) ausgezeichnet. Seit 40 Jahren aktiv dabei sind Martin Gerhard, Ralf Oettershagen, Jochen Kaufmann (Remperg) und Beate Ising (Odenspiel). Eine besondere Ehrung wurde Helmut Kaiser aus Eckenhagen zu Teil, der seit 1946 an jedem Posaunenfest der oberbergischen Posaunenvereinigung teilgenommen hat.