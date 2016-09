Wipperfelder Schützen feiern kräftig ihr Fest

Auch in diesem Jahr bieten die Schützen von Wipperfeld ihren zahlreichen Besuchern ein schönes Programm. Das gesamte Wochenende feierten viele Gäste, Freunde und Mitglieder des Traditionsvereins im Festzelt und auf dem Festplatz im Herzen des Kirchdorfs, gemeinsam mit den amtierenden Majestäten. »

Den Besuchern des Schützenfestes in Wipperfeld zeigten sich viele Vereine, Musikgruppen und Majestäten während des prächtigen Schützenumzuges

sd. Wipperfeld. Auch in diesem Jahr bieten die Schützen von Wipperfeld ihren zahlreichen Besuchern ein schönes Programm. Das gesamte Wochenende feierten viele Gäste, Freunde und Mitglieder des Traditionsvereins im Festzelt und auf dem Festplatz im Herzen des Kirchdorfs, gemeinsam mit den amtierenden Majestäten. So präsentierte sich das Königspaar Michael und Roswitha Ufer ihrem Schützenvolk in der prächtig hergerichteten Kutsche während des großen Festumzugs.

Aber auch die Gefolgschaften der Jung- und Schülerschützen sowie der befreundeten Musik- und Schützenvereine untermalten die schöne Atmosphäre im Zug. Natürlich sorgte auch das weitere musikalische Programm des Schützenfestes für beste Unterhaltung. So zeigte etwa die Schützenkapelle Wipperfeld beim großen Konzert ihr Repertoire. Und die Musiker der "2 Steinfurter" transportierten mit ihren Hits beste Stimmung ins Festzelt. Dafür sorgte aber auch der Sieg der deutschen EM-Fußballer gegen Italien während der Live-Übertragung. Spannend warten die Schützen von Wipperfeld nun auf die Ermittlung der neuen Majestäten, die zum Höhepunkt des Festes am Montagabend gekrönt werden.