"KlarSicht" bei Alkohol und Drogen

bs. Marienheide/Gummersbach. Was enthalten Zigaretten, was tun sie mit meiner Gesundheit und wie hilflos bin ich bei einem Alkoholrausch? Diesen und vielen weiteren Fragen sind rund 300 Schüler der Gesamtschule Marienheide an zwei Tagen im Mitmachparcours "KlarSicht" der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) auf den Grund gegangen.

An fünf Stationen trafen die Jugendlichen der siebten und achten Klassen auf Moderatoren, die ihnen die verschiedenen Aktionen erklärten und das Gespräch zu den Themen Nikotin und Alkohol suchten. Ein Highlight war die Station "Drunk-Buster". Die Jugendlichen setzten eine sogenannte "Rauschbrille" auf, die einen Promillewert von etwa 1,3 bis 1,5 simulierte. Unter anderem sollten die Schüler damit eine gestrichelte Linie entlanggehen. Bei den meisten blieb es aber beim Versuch, denn kaum ein Schritt traf die Linie. "Es war ein sehr verwirrtes Gefühl. Ich habe mich orientierungslos gefühlt", erklärte die Siebtklässlerin Mine.

Zu Beginn aber durchliefen alle Gruppen das "Tor der Entscheidung", wo sie unter anderem die Frage beantworten sollten, ob sie es uncool fänden, wenn Freunde weder tranken noch rauchten. Die Stationen "Alkohol" und "Tabak" informierten interaktiv über die Gefahren beim Konsum von alkoholhaltigen Getränken und Zigaretten. Dabei solle es nicht darum gehen, den Alkoholkonsum zu verteufeln, sondern vielmehr solle den Jugendlichen ein kritischer und bewusster Umgang mit Alkohol vermittelt werden. In einer "Talkshow" wurden in der Gruppe Geschichten entwickelt, in denen Probleme thematisiert wurden, die durch Alkohol oder Tabak entstehen könnten.

Was es mit Werbeversprechen der Alkohol- und Tabakindustrie auf sich hat, lernten die Schüler bei "Images". Zum Schluss des Mitmachparcours wurde erneut das "Tor der Entscheidung" aufgesucht, wo die Schüler mit dem gerade Erlernten im Hinterkopf nochmals die Fragen beantworten sollten. Nach der Station in Marienheide macht der "KlarSicht"- Mitmachparcours für zwei Tage an der Städtischen Gesamtschule Gummersbach in Derschlag halt.