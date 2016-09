Schnelles Spiel mit kleinem Ball

wr. Lindlar. 87 Tischtenniskinder waren mit Betreuern und Eltern angereist, um am 23. Jugendturnier des SV Frielingsdorf in der Lennefertal-Halle Lindlar teilzunehmen. Dafür mussten von den vielen Helfern 16 Tischtennisplatten in die Halle transportiert und die Halle aufwändig umgebaut werden. Die Mitinitiatorin des Jugendturniers, Britta Kühr, und David Dudziak fungierten als Turnierleiter.

Britta Kühr ist seit über 20 Jahren unermüdlich in der Jugendarbeit tätig, Ulrike Kolb, ihre Schwester und "rechte Hand", war Schiedsrichterin im Turnier und ist stellvertretende Abteilungsleiterin des SV Frielingsdorf. Beide sind sehr ambitionierte Tischtennisspielerinnen in der Bezirksliga.

Für das verbandsoffene Turnier (WTTV), das entspricht der Größe Nordrhein-Westfalens, kamen die Teilnehmer nicht nur aus dem Oberbergischen Kreis, sondern auch aus Köln, Bochum, Essen, Aachen und Düsseldorf. Die Spieler traten in zehn verschiedenen Turnierklassen, gestaffelt nach Alter und Leistung, an. Für viele war es das erste Turnier und für einige das erfolgreichste ihrer bisherigen Laufbahn.

Besonders stolz war Britta Kühr auf das Abschneiden der Jugendlichen des SV Frielingsdorf; so wurde Mark Hosking Sieger im Einzel und Doppel der Jungen B und der Schüler A1-Konkurrenz, er gewann mit seinen Mannschaftskameraden Julian Gaub das eine und mit Malte Merta das zweite Doppelfinale. Sportler, Zuschauer und Veranstalter sprachen von einem sehr gelungenen Turnier und man dankte den zahlreichen Helfern.