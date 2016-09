Neue Majestäten auf der Hei gekrönt

Der neue Schützenkönig von Marienheide heißt Wolfgang Grimm. An seiner Seite freut sich auch seine Königin und Gemahlin Juliane. Während des spannenden dreieinhalbstündigen Königsvogel-Schießens neben dem Heier Festplatz gab es acht Mitbewerber auf die Königswürde. Schließlich holte der 48-jährige Wolfgang Grimm aus Niederwette mit dem 138. Schuss den Vogel von der Stange. »

sd. Marienheide. Der neue Schützenkönig von Marienheide heißt Wolfgang Grimm. An seiner Seite freut sich auch seine Königin und Gemahlin Juliane. Während des spannenden dreieinhalbstündigen Königsvogel-Schießens neben dem Heier Festplatz gab es acht Mitbewerber auf die Königswürde. Schließlich holte der 48-jährige Wolfgang Grimm aus Niederwette mit dem 138. Schuss den Vogel von der Stange. Während der Krönungszeremonie ließen die vielen Besucher des Marienheider Schützenfestes in der "Horrido Arena" ihre neuen Majestäten hochleben - neben dem König auch Prinz Michell Meckel. Der 19-Jährige aus Stülinghausen konnte mit dem 64. Schuss den hölzernen Vogel erlegen. An seiner Seite freut sich seine Verlobte und Prinzessin Anna-Lena Pfeiffer.

Nach der Krönung - in diesem Jahr bereits um 17 Uhr durchgeführt - feierten die neuen Majestäten, Mitglieder und Freunde des Schützenvereins auf einer anschließenden After-Work-Party. Ohnehin wurde das Heier Schützenfest in diesem Jahr mit einem neuen Konzept durchgeführt: Mit Fassanstich und Freibier wurde das Fest für die zahlreichen Gäste aus Marienheide und Umgebung eröffnet. Ein Highlight war das Open-Air-Konzert "live auf der Hei", wo rund 1.000 Zuschauer inmitten der Kirmes eine große Party feierten: Die "Klüngelköpp" sowie die "Domstürmer" boten eine prächtige Show mit kölschen Hits. Aber auch die Familienkirmes, Umzüge und Platzkonzerte sowie weitere Programmpunkte rundeten das Fest ab.