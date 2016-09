Materne neuer König

Auch in diesem Jahr bieten die Schützen von Wipperfeld ihren zahlreichen Besuchern ein schönes Programm. Das gesamte Wochenende feierten viele Gäste, Freunde und Mitglieder des Traditionsvereins im Festzelt und auf dem Festplatz im Herzen des Kirchdorfs, gemeinsam mit den amtierenden Majestäten. »

sd. Wipperfeld. Auch in diesem Jahr konnten die Schützen von Wipperfeld ihren zahlreichen Besuchern ein tolles Programm bieten. Das gesamte Wochenende feierten zahlreiche Gäste, Freunde und Mitglieder des Traditionsvereins im Festzelt und auf dem Festplatz im Herzen des Kirchdorfs. Das Königsvogelschießen bot Teilnehmern wie Besuchern Spannung. Strahlender Sieger des Schießens wurde schließlich Thomas Materne, der sich mit dem 140. Schuss die neue Königswürde von Wipperfeld sicherte. An seiner Seite freut sich mit ihm seine Königin Jenny Konieczny.

Die weiteren Schieß-Disziplinen waren ebenso spannend. So gelang bei den U12-Schützen Tobias Müller das beste Ergebnis; er ist der neue U12-Kinderprinz. Bei den Schülerschützen wurde Jonas Lennefer mit dem 140. Schuss neuer Schülerprinz. Er war bereits im Jahr 2011 Kinderprinz.

Die Jungschützen freuen sich ebenfalls über ihren neuen Prinzen: Michael Nitsch holte den Vogel mit dem 230. Schuss von der Stange. Die Prinzessin an seiner Seite heißt Melina Warkuß.

Natürlich gab es neben den Schießwettbewerben ein traditionelles Festprogramm: So begeisterten die Konzerte und Showveranstaltungen im Festzelt. Aber auch der prächtige große Schützenumzug, an dem auch die befreundeten Schützen- und Musikvereine teilnahmen, konnten Wipperfeld erneut in ein festliches Grün hüllen. Gekrönt wurden die neuen Majestäten schließlich von Präses Sebastian Bremer vor der Kirche St. Clemens unter dem Jubel zahlreicher Zuschauer.

Musikalisch untermalt wurde die Zeremonie von den Tambour-Corps Wipperfürth sowie der Schützenkapelle Wipperfeld, die den großen Zapfenstreich spielte. Das anschließende musiksynchrone Feuerwerk und der große Königsball im Festzelt brachte dem Wipperfelder Schützenfest einen schönen Abschluss.