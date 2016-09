Bergneustadt in Rot gehüllt

Zum dritten mal in Folge - außer im vergangenen Jahr - organisierte die Werbegemeinschaft Bergneustadt eine Rotlichtnacht an der B 55 zwischen den beiden Kreiseln "Pusteblume" und "Rote Garnspindel"; dazugehörig der Rathausplatz und der Graf-Eberhard-Platz. »

sr. Bergneustadt. Zum dritten mal in Folge - außer im vergangenen Jahr - organisierte die Werbegemeinschaft Bergneustadt eine Rotlichtnacht an der B 55 zwischen den beiden Kreiseln "Pusteblume" und "Rote Garnspindel"; dazugehörig der Rathausplatz und der Graf-Eberhard-Platz.

Die B 55 war in diesem Abschnitt komplett gesperrt, so dass die Gäste diese als Wandermeile nutzen konnten - und dieses auch taten.

Nach dem Motto "Shop and Eat" gab es einen langen Verkaufstag am Samstag und einen verkaufsoffenen Sonntag. Besonders viele Besucher trafen am Samstagnachmittag in der Innenstadt ein. Zuvor hatte Bürgermeister Wilfried Holberg eine siebenstöckige farbenprächtige Torte in Wendeltreppenform angeschnitten, die speziell für diesen Anlass gebacken wurde.

Ein herrlicher Sommertag machte Bergneustadt für viele zum Ausflugsziel.

Besonders gut angenommen wurde der aufgeschüttete Sandplatz vor dem Rathaus. 15 Tonnen Sand beherbergten Sandspielzeug, aufgeblasene Palmenbäume und natürlich rote Liegestühle. Daneben eine Hüpfburg und ein Kinderkarussell. Am Abend zog sich eine große Menschentraube auf dem Rathausplatz zusammen und genoss die lauen Temperaturen bei einem Glas Wein oder bei anderen in Rot angebotenen Getränkevariationen.

Der Sonntag zeigte sich etwas verhaltener, allerdings auch mit Temperaturen um 30 Grad. Einige Stände mit Streetfood-Angeboten hatten abgesagt, für die restlichen am Graf-Eberhard-Platz müssen sich die Bergneustädter wohl erst noch erwärmen. Insgesamt fehlte wohl auch ein Highlight so wie bei den ersten beiden Rotlichtnächten oder die Erwartungshaltungen werden dadurch hochgehalten.