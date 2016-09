Eine Taufe in der Talsperre

Für einen kurzen Moment wurde es etwas nass an Silas Kopf. Im Beisein von seinen Eltern Sven und Sandy Dörmbach wurde Silas von Gemeindepfarrer Kai Berger in der Brucher Talssperre getauft.

bs. Marienheide. Einen Taufgottesdienst der besonderen Art erlebte die evangelische Kirchengemeinde Müllenbach-Marienheide. Einmal im Jahr findet das Taufen von Erwachsenen und Kindern unter freiem Himmel in der Brucher Talsperre statt. Normalerweise am Ufer direkt am DLRG-Haus, musste der Taufgottesdienst dieses Jahr aufgrund von Hochwassers auf der anderen Seite der Sperrmauer stattfinden. Rund 200 Besucher hatten sich zum Gottesdienst auf der Wiese vor dem Ufer eingefunden, als die fünf Täuflinge mit ihren Eltern, darunter auch der dreijährige Silas mit seinen Eltern Sandy und Sven Dörmbach aus Gummersbach-Windhagen, ins Wasser gingen, um den Segen von Gemeindepfarrer Kai Berger zu empfangen. Ein bisschen Wasser tröpfelte über den Kopf und schon war es geschafft.

"Es ist etwas Besonderes, die Taufe in einem solch schönen Ambiente wie der Brucher Talsperre abzuhalten und wird für die Anwesenden unvergesslich sein. Nicht viele können beim Anblick der Brucher Talsperre sagen, dass es ihr Taufbecken ist", erklärte Pfarrer Berger. In seiner Predigt wies der Gemeindepfarrer darauf hin, dass eine Taufe eine wichtige Entscheidung für das Leben sei, denn damit entschließe man sich, sein Leben Gott anzuvertrauen und sich von Kopf bis Fuß Gott zu widmen. "Wir wollten Silas gerne taufen lassen und unter den Terminvorschlägen war auch die heutige Taufe in der Brucher, da wussten wir gleich, das ist es. Eine Taufe in der Brucher macht es zu etwas ganz Besonderem. Es lässt einen an Johannes dem Täufer denken", erklärte Sandy Dörmbach. Mit bei dem großen Ereigniss dabei waren auch Silas Oma Evelin Schmitz sowie die Taufpaten Rebecca Kessel, Michael Becker und Katja Schmitz. Musikalisch wurde der Taufgottesdienst vom Posaunenchor "United Brass Gummersbach" begleitet.