Spannende Wettkämpfe beim Fahrturnier

von Karin Rechenberger

Eiershagen. Spannende und vielseitige Wettbewerbe gab es bei dem M-Turnier der Ein- bis Vierspänner letztes Wochenende in Reichshof-Eiershagen zu sehen, bei dem auch die Kreismeisterschaften ausgefahren wurden.

Die Fahrsportfreunde Reichshof veranstalteten dieses hochkarätige Fahrsportereignis zum wiederholten Male. "Das Wetter war optimal für die Pferde - nicht zu warm und nicht zu kalt, keine Mücken und keine Fliegen", erklärte Monika Jovic von den Fahrsportfreunden Reichshof, die gemeinsam mit Ulrich Töllers das Turnier leitete. 55 Gespanne waren gemeldet - "ein großes Nennungsfeld", so Jovic. "Es waren an die 150 Pferde in Eiershagen". In den frühen Morgenstunden wurden auf dem Fahrplatz die Dressurwettbewerbe ausgetragen, am Nachmittag fanden die Hindernisfahrten statt, bei denen ein Kegelparcours in möglichst schnellem Tempo fehlerfrei zu durchfahren war. Die rasanten Wettbewerbe dauerten bis in die frühen Abendstunden hinein. Am Folgetag wurden bis 10.30 Uhr die Kegelfahrten fortgesetzt, und um 11 Uhr ging es dann ins Gelände. Das Geländefahren ist besonders für die Zuschauer das Highlight eines Fahrturniers. Hier kommt es auf Geschick, Wendigkeit, Ausdauer und Schnelligkeit an. Nach einer Aufwärmstrecke von 5,5 Kilometern ging es zum Veterinärcheck und danach auf die vier Kilometer lange anspruchsvolle Hindernisstrecke im hügeligen Gelände, bei der fünf feste Hindernisse einschließlich Wassergraben zu bewältigen waren. "Unser Fahrturnier spricht sich im Land herum, ein großer Teil der Teilnehmer kam aus den angrenzenden Bundesländern", meinte Turnierleiterin Jovic sichtlich stolz. Ein großes Dankeschön sprachen die Veranstalter den zahlreichen Helfern, den Anwohnern in Eiershagen, dem Kreispferdesportverband Oberberg, dem Rheinisch-Bergischen Fahrverein, den Sponsoren, sowie Simone Hannewald und Bianca Baust vom RV Oberberg Süd, die die Moderation übernahmen. Die Teilnehmer der Fahrsportfreunde Reichshof schnitten gut ab: Bei den Vierspänner Ponys wurde Jennifer Hüllenkremer Kreismeisterin des Oberbergischen Kreises und Jan Schwanse Vize-Kreismeister. Andreas May, der letztes Jahr Kreismeister bei den Zweispänner Pferde wurde, siegte auch in diesem Jahr in Dressur- und Hindernisfahren. Auf die Kreismeister Wertung Zweispänner Pferde verzichtete er dieses Jahr, weil eines seiner Pferde verletzt war.