Lampionparty unterm Sternenhimmel

Viele Lichter. Erstklassige Musik. Eine laue Sommernacht. Da passte so ziemlich alles. Zahlreiche Besucher genossen einen wundervollen Sommerabend im Kurpark in Eckenhagen. »

Von Karin Rechenberger

Eckenhagen. Viele Lichter. Erstklassige Musik. Eine laue Sommernacht. Da passte so ziemlich alles. Zahlreiche Besucher genossen einen wundervollen Sommerabend im Kurpark in Eckenhagen.

Die Big Band der Feuerwehr Eckenhagen hatte zur Lampionparty in den Kurpark in Eckenhagen geladen. Schlagerhits wie "Atemlos", "Sweet Caroline" und "Ich fang dir den Mond" gingen den Gästen sofort ins Ohr. Einige sangen mit, andere groovten oder schunkelten und etliche der zahlreichen Kinder tanzten zum Sound der Big Band. Auf den Rasenflächen rund um die Bühne hatten die Besucher selbstmitgebrachte Teelichter aufgestellt und kunstvolle Motive aus ihnen geformt. Ein Herz in einer Krone aus Teelichtern hatten die Cousinen Marie und Nele geformt, die mit ihren Großeltern aus Denklingen den Abend genossen. "Wir haben endlich Ferien und das hier ist unsere erste Aktion", schwärmten sie und stellten neben ihrem Kunstwerk noch ihre Namen mit den kleinen Lichtern dar. Das Reichshoflogo, geformt aus Windlichtern vor der Bühne, funkelte in der Dämmerung. Fackeln, bunte Lampions und Wunderkerzen leuchteten rund um den Brunnen. Karl-Werner Doepp, Vorsitzender der Big Band der FFR, freute sich über den gelungenen Abend und kündigte als Höhepunkt das Feuerwerk an. Gespannt schauten alle zum Himmel, und die Augen der vielen Kinder leuchteten. Ein wirklich gelungener Sommerabend.