Liederkranz mit Traditionskonzert

sr. Bergneustadt. Der "Liederkranz" begeistert - mittlerweile gute Tradition geworden ist das Kaffeekonzert in der Gaststätte in der Altstadt von Bergneustadt. Auch in diesem Jahr war diese Veranstaltung sehr gut besucht. Beim genauen Hinsehen erkannte man nicht nur Bergneustädter, sondern auch etliche Gummersbacher im Publikum. Musikalisch führte Chorleiter Ralf Zimmermann durch das Programm. Zum Auftakt gab es als besonderes Glanzstück das Lied "So schön kann Deutschland sein". Die Chorsängerin Katrin Kunkel hatte zu dieser Melodie zwei Strophen zur Ehre ihrer Heimatstadt gedichtet. Eine dritte Strophe als Hymne an die Gaststätte und den Gastwirt stammte aus der Feder der Chorsängerin Trude Stolle.

Danach begeisterte der Chor seine Zuhörer mit "Tulpen aus Amsterdam", "Mama Mia" sowie "Die kleine Kneipe". Es folgten "Rote Lippen", ein Potpourri der Flippers sowie Hits der Höhner. In den Gesangspausen forderte Hans-Günter Hähn mit einem Sketch sowie einem Mundartstück in Baldenberger Platt die Lachmuskeln der Gäste. Mit Kaffee und selbstgebackenem Kuchen wurden die Gäste bestens versorgt. Nach dem Lied "Dank an die Freunde" wurde der Chor mit großem Applaus verabschiedet. Neue Sängerinnen und Sänger sind beim "Liederkranz" Bergneustadt immer herzlich willkommen.

Der Chor probt jeweils mittwochs um 20.30 Uhr in den Stephanus-Stuben an der katholischen Kirche. Das diesjährige Herbstkonzert mit befreundeten Chören findet am Sonntag, 23. Oktober, um 17 Uhr im Krawinkelsaal statt.