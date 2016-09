VfL Gummersbach lud zum Trainingsauftakt

Mit dem Trainingsauftakt startete der VfL Gummersbach am Wochenende in die Vorbereitungsphase auf die Spielzeit 2016/2017. Mit dabei sechs neue Spieler, darunter der französische Nationalspieler Kevynn Nyokas vom Konkurrenten FrischAuf! Göppingen. Nyokas, der auf der rechten Rückraumposition spielt, hat klare Ziele vor Augen. »

bs. Gummersbach. Mit dem Trainingsauftakt startete der VfL Gummersbach am Wochenende in die Vorbereitungsphase auf die Spielzeit 2016/2017. Mit dabei sechs neue Spieler, darunter der französische Nationalspieler Kevynn Nyokas vom Konkurrenten FrischAuf! Göppingen. Nyokas, der auf der rechten Rückraumposition spielt, hat klare Ziele vor Augen. "Ich möchte das Team des VfL Gummersbach auf ein noch höheres Level bringen und mit ihnen zusammen im Europapokal spielen, vielleicht ihn sogar gewinnen", erklärte Nyokas beim Auftakttraining in der Schwalbe-Arena auf dem Steinmüller-Gelände in Gummersbach. Nach einem Jahr Spielpause aufgrund eines Abszesses im Knie konnte sich der Nationalspieler mit seinem Team in der vergangenen Saison über den Europapokal freuen.

Die weiteren fünf neuen VfL-Spieler für die kommenden Saison kommen aus dem Nachwuchsbereich: Sebastian Schöneseiffen, Marcel Timm, Lasse Hasenforther, Daniel Mestrum und Max Jaeger. Rund 400 Zuschauer waren am Nachmittag in die Sportarena gekommen, um beim Start in die Vorbereitungsphase für die Spielzeit 2016/2017 die Mannen von Trainer Emir Kurtagic lautstark zu unterstützen. Nur einer fehlte - Nationaltorwart Carsten Lichtlein konnte am Auftakttraining nicht teilnehmen, da er sich zu dem Zeitpunkt bei der Gala des Bayerischen Sportpreises befand, wo er als Botschafter des Bayerischen Sports ausgezeichnet wurde. Ebenfalls zum Team des VfL Gummersbach dazu gestoßen ist Gummersbachs Ex-Handballer Jochen Fanger, der künftig als Mannschaftsverantwortlicher mit auf der Bank sitzen wird.

Nach dem Auftakttraining, dass aus Dehn- und Geschicklichkeitsübungen, Laufen und einem Fußball-Match bestand, geht es nun für das Team richtig los. Tägliche Übungseinheiten und der Besuch der Sporthochschule Köln zum obligatorischen Leistungstest stehen auf dem Programm. Nach dem Training nahmen sich die Profis Zeit für ihre Fans und schrieben fleißig Autogramme.