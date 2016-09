Spectaculum im Burghof

"Wir sind total begeistert, die Anreise hat sich gelohnt", schwärmte Robert Schmidt, der mit Ehefrau und zwei Kindern aus Bergisch Gladbach angereist war. Sie gehörten zu den zahlreichen Besuchern, die am Wochenende in eine längst vergessene Welt abtauchen konnten. »

kr. Denklingen. "Wir sind total begeistert, die Anreise hat sich gelohnt", schwärmte Robert Schmidt, der mit Ehefrau und zwei Kindern aus Bergisch Gladbach angereist war. Sie gehörten zu den zahlreichen Besuchern, die am Wochenende in eine längst vergessene Welt abtauchen konnten. Der Denklinger Burghof verwandelte sich zum fünften Mal an drei Tagen in ein "Spectaculum" wie vor 600 Jahren. Allerlei Gesinde vom Ritter über die Spielleut', Handwerker, Händler und Gaukler bis hin zum Heerlager boten ein facettenreiches Unterhaltungsprogramm. Händler in historischen Gewändern boten ihre Waren feil, Handwerker demonstrierten alte Handwerkskunst. "Macht Platz für den Kaiser" hieß es, als Kaiser Barbarossa mit seiner Garde und seinem Gefolge in den Burghof einzog. Anziehungspunkte waren bei den Kindern das Bogenschießen sowie der Gaukler Jeremias, der die Gäste mit Jonglage und fantastischer Zauberei begeisterte.

Über 30 fantasievoll dekorierte Stände gestalteten den Marktplatz, um die Besucher mit Trommelbauen, Pflanzenfärben, Bogenschießen, Wahrsagen und noch weiteren Handwerk zu begeistern. Schmied und Drechsler sowie Korbmacher gaben Einblicke in ihre Arbeit und boten gleichzeitig ihre Produkte gegen ein paar Taler an. Angereiste Händler in fantasievollen Gewändern priesen Felle, Gewandung, Geschmeide, Gewürze, Schmuck, Steine und viele andere Waren feil. Mittelalterliche Köstlichkeiten wie Langosch, Räuberfleisch sowie Kirschbier und Met aus Trinkhörnern sorgten für Gaumenfreuden. Auf dem umliegenden Wiesengelände wurden die Besucher in kleinen und großen Lagern in die Zeit von Wein, Weib und Gesang sowie in das Leben der Rittersleut' entführt.

Ein Publikumsmagnet waren auch die Raubvögel von den Falknern Marco Wahl und Robert Schmitz, die Bussarde, Falken, Eulen und Adler mitgebracht hatten. Für ein paar Taler durften sich die Marktbesucher die ledernen Falkner-Handschuhe überstreifen und die Vögel auf ihren Armen tragen. In Zusammenarbeit mit dem Heimat- und Verschönerungsverein Denklingen sowie der Gemeinde Reichshof hat das Veranstaltungbüro "VPZ Events and more" ein tolles Mittelalter-Spectaculum präsentiert und etliche Besucher in ihren Bann gezogen.