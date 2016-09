Löhcamp 2016: Abenteuer in Ägypten

fls. Bergneustadt/Benroth. Ruben, Simeon, Levi, Juda, Naftalie, Isaschar, Sebulon und Benjamin - das waren die Namen der acht Stämme im "LöhCamp" der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Bergneustadt-Hackenberg (EFG), benannt nach einigen Brüdern von Jakob. 195 "Stammes-Kinder" campierten mit 150 Betreuern und Mitarbeitern in Nümbrecht-Benroth. Sie (er)lebten das Abenteuer "Exodus - Im Reich der Pharaonen", so wie es im zweiten Buch Mose geschah. Es waren die Abenteuer von Joseph und seinen Brüdern, und von Mose, dem versprochenen Retter, der das Volk der Juden aus der Sklaverei befreien soll. War das alte Ägypten erst die Rettung für die Hebräer vor dem Hungertod, gerieten diese immer mehr in die Sklaverei, bis zu ihrem Auszug. Es war das erste Mal, dass die Lagerstory direkt aus dem Buch der Bücher stammte.

Knapp eine Woche lebten die acht bis 13 Jahre alten Kinder und Mitarbeiter die Geschichte nach. Zu Beginn trafen sich alle in Elsenroth. In die acht Stämme eingeteilt, wanderten die KInder mit Sack und Pack bis Oberelben. Nach der Übernachtung zogen sie am nächsten Morgen weiter nach Benroth. Dort hatten fleißige Mitarbeiter schon das "Grundgerüst" des Lagers aufgebaut. Küchen- und Spülzelt, Essens- und großes Versammlungszelt, Duschcontainer und dazwischen Waschtische, nicht zu vergessen natürlich die 16 Zelte für Kinder und Betreuer rund um den großen Versammlungsplatz, wo ein leeres, großes Fass als Trommel diente, um alle zusammenzurufen. Jeden Morgen verkündete ein Mitarbeiter, was in der Geschichte und am Tag passiert. "Wir nehmen die Kinder in so eine Geschichte mit rein, natürlich nur ganz, ganz sanft", erzählte Burkhard Schmidt vom Leitungsteam schmunzelnd. Zum Beispiel eines Morgens beim Frühstück. Da gab es nur Brot, Margarine und Marmelade, während die ägyptischen Herrscher - einige Mitarbeiter - sich auch über Nutella freuten. Das machte die Unterdrückung spürbar und "wie das ist, wenn uns jemand nicht so wohlgesonnen ist".

Nach dem Frühstück wurde in der "Oase" die biblische Geschichte besprochen und aufgearbeitet. Workshops, Theater, Lieder, Lagerfeuer, Spiel und Spaß wechselten sich den Tag über ab. In der freien Zeit werkelten die einzelnen Stämme rund um ihr Zelt und bauten zum Beispiel gemeinschaftliches Mobiliar wie Bänke und Tische. Sogar Briefkästen gab es an dem einen oder anderen Zelt. Die Stämme waren nach Alter gestaffelt, um den Konkurrenzgedanken rauszunehmen. Toll sei es, dass sich die Kinder so eher gegenseitig unterstützen. Auf der Internetseite www.loehcamp.de konnten sich die Eltern jederzeit informieren, was ihre Kinder machten. Bergneustadts Bürgermeister Wilfried Holberg kam zu Besuch und war begeistert. "Die Arbeit, die sie hier leisten, ist uneingeschränkt wichtig um die Anliegen dieser jungen Menschen zu unterstützen." Im Camp waren auch fünf Tschernobyl-Kinder, die in oberbergischen Gastfamilien zu Besuch waren, und zwei Flüchtlingskinder. Wie das alles möglich ist? Durch Sach- und finanzielle Spenden, öffentliche Förderung des Kreises und viel Engagement. Dafür sind Schmidt und alle anderen unendlich dankbar und froh.