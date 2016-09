Schotters ist neuer Rotary-Präsident

Wipperfürth/Lindlar. Der Rotary Club Wipperfürth-Lindlar/Romerike Berge hat einen neuen Präsidenten. Peter Schotters, Geschäftsführer einer internationalen Vertriebsberatungs- und -entwicklungsagentur, hat das Amt von Benno Wendeler übernommen. Nachdem Benno Wendeler während seiner einjährigen Amtszeit neben vielen regionalen Projekten ein Brunnenbauprojekt im Kongo als Großprojekt abschließen konnte, möchte der neue Präsident in seiner Amtszeit vor allen Dingen die Arbeit mit und für junge Menschen forcieren.

So findet vom 12. bis 22. August ein "Summercamp" mit Jugendlichen aus der ganzen Welt in Wipperfürth statt. Auch entsendet der Rotary Club Wipperfürth-Lindlar/Romerike Berge drei junge Leute aus Wipperfürth in Ferienlager nach Israel und Ägypten sowie eine Schülerin, ebenfalls aus Wipperfürth, zu einem sechswöchigen Aufenthalt nach Kanada. Für kommendes Jahr gibt es bereits zwei Bewerberinnen, die mit Rotary ein Jahr in Australien und Japan verbringen möchten. Junge Menschen, die andere Länder und Kulturen kennenlernen möchten, können sich gerne an den Rotary Club wenden.