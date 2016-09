Wipp 800: Planung läuft

sd. Wipperfürth. Den aktuellen Stand für die Planungen zum Wipp800-Feierjahr der Hansestadt Wipperfürth im kommenden Jahr konnten bei einer weiteren Infoveranstaltung in der Alten Drahtzieherei vorgestellt werden. So war das Team um Bürgermeister Michael von Rekowski erfreut über das rege Interesse seitens der Wipperfürther Vereine und Institutionen, die das Jubiläumsjahr mit gestalten und nun ihre Ergebnisse vorstellten: Rund 60 Veranstaltungen konnten zum Thema 800 Jahre Wipperfürth für die Feierlichkeiten initiiert werden. Der Blick in das umfangreiche Veranstaltungsangebot zeigt, dass das gesamte Jahr durch Feierlichkeiten geprägt ist: 800 Jahre Wipperfürth und dazu die Ausrichtung des 34. Westfälischen Hansetages stehen auf dem Programm.

Bereits im Januar beginnt die große Auftaktveranstaltung gemeinsam mit der Schirmherrin des Stadtjubiläums, Ministerpräsidentin Hannelore Kraft. Jeder weitere Monat im Jahr zeigt durch facettenreiche Events, was Wipperfürth so zu bieten hat. Zu jedem Thema und für jeden Geschmack ist etwas dabei: etwa Moderne Kunst, Theater, Feste, Historisches, Modernes, Sportliches. Den Höhepunkt bildet die zehntägige Sommerreihe vom 1. bis 9. Juli 2017, wo der 34. Westfälischen Hansetag und ein großes Bürgerfest anstehen. Viele Planungen sind zum momentanen Zeitpunkt jedoch noch nicht abgeschlossen und werden stets aktualisiert. Die Wipperfürther Bürger sowie die weiteren Gäste können sich jedenfalls schon heute auf ein abwechslungsreiches Veranstaltungsjahr freuen.

Im Rahmen des Infoabends in der Drahtzieherei wurde auch das neue Corporate Design sowie der neue Internetauftritt zum großen Jubiläumsjahr präsentiert. Informationen über einen Großteil der angemeldeten Veranstaltungen ist auf der Homepage abrufbar: www.wipp800.de.