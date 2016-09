Ein Hauch von Mailand - San Remo

Bergneustadt/Wiehl. "Das war schon ein tolles Erlebnis, bei so einem Radrennen mal an dem Start zu stehen", sagten die beiden 15-jährigen Leon Erger und Sven Ostrowicki. Vor rund 15 Jahren trat Gerald Ciolek an selber Stelle zur traditionellen "Kölner Schulmeisterschaft im Straßenradrennen" an und eroberte prompt einen Platz auf dem Podium. 2013 gewann er mit "Mailand - San Remo" einen der wichtigsten Radklassiker im Straßenradsport vor der gesamten Weltelite.

Leon Erger und Sven Osrowicki waren Teil einer Gruppe von jungen Nachwuchsradlern, die im Rahmen eines Gemeinschaftsprojektes des Wüllenweber-Gymnasiums Bergneustadt (WWG) und des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums Wiehl (DBG) unter Leitung von Maria Heisterkamp (WWG) zur "Kölner Schulmeisterschaft im Straßenradrennen" antraten.

Ausgerüstet mit Profirennrad und entsprechendem Outfit nahmen sie bei regnerischem Wetter den traditionellen Parcours in Köln-Chorweiler in Angriff. In einem packenden Finish wurde in der U17-Klasse Leon Erger (DBG) Dritter, Sven Ostrowicki (DBG) belegte einen vierten Platz.

Angespornt von diesem tollen Ergebnis und weiterhin fürsorglich von Maria Heisterkamp betreut, wollen die Jungs jetzt weitere Radsport-Events in Angriff nehmen. Geplant sind die Teilnahme am "NRW CUP Cross Country" (MTB) und die Teilnahme an einem Lehrgang auf der Radrennbahn in Köln.