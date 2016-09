Ehrungen: 350 Jahre Meistererfahrung

Lindlar/Wipperfürth. Bei der Firma Loco-Soft in Lindlar fand eine kleine Überraschungsfeier statt. Die Ehefrau eines Jubilars hatte sich im Hinblick auf den Goldenen Meisterbrief ihres Ehemannes überlegt, einige Meisterkollegen von damals ausfindig zu machen, nach Lindlar einzuladen und ihren Ehemann damit zu überraschen. Die Überraschung ist gelungen. Sechs von sieben Jubilaren konnte der Goldene Meisterbrief durch den Obermeister der Kraftfahrzeuginnung Bergisches Land, Reiner Irlenbusch, und den Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft, Nicholas Kirch, übergeben werden.

Irlenbusch ging in seiner Ansprache auf die Besonderheit ein, dass die Jubilare alle am 14. März 1966 ihre Meisterprüfung im Kraftfahrzeugmechanikerhandwerk vor dem Meisterprüfungsausschuss der Handwerkskammer zu Köln abgelegt haben. Irlenbusch freute sich, dass sich die Jubilare nach so langer Zeit noch einmal wiedersahen.

Im Anschluss an die Übergabe fanden sich alle Jubilare samt ihren Ehefrauen zu einem Kaffeetrinken ein und tauschten sich angeregt über das Erlebte aus. Die Jubilare: Werner Börsch aus Lindlar, Wolfgang Klos, Klaus Heider, Hans-Peter Niessen, Helmuth Schmid (alle aus Wipperfürth), Franz Josef Martin aus Bergisch Gladbach sowie Kurt Wüstenhagen aus Hückeswagen.