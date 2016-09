Hämmern feiert die neuen Majestäten

Die Schützen der St. Hubertus- Schützenbruderschaft Hämmern gehen mit neuen Majestäten in das nächste Schützenjahr. So erzielte Heike Hildebrand mit dem 175. Schuss die Würde als neue Königin von Hämmern. »

sd. Hämmern. Die Schützen der St. Hubertus- Schützenbruderschaft Hämmern gehen mit neuen Majestäten in das nächste Schützenjahr. So erzielte Heike Hildebrand mit dem 175. Schuss die Würde als neue Königin von Hämmern. An ihrer Seite freuen sich ihre Adjudantinnen Ulrike Kühn und Silke Jauster. Insgesamt zielten 45 Teilnehmer beim spannenden Königsschießen auf den Vogel und zwei Anwärter schließlich auf die Königswürde.

Beim Prinzenvogelschießen fiel der Vogel nach dem 156. Schuss, den der glückliche neue Prinz, Maximilian Preußiger, von der Stange holte. An seiner Seite freut sich auch die neue Prinzessin, Hanna Leistikow. Der neue Schülerprinz von Hämmern heißt Jason Weber, der mit dem 106. Schuss alles klar machte. Und auch der Nachwuchs unter den Schützen zielte auf den hölzernen Vogel: nach dem 139. Schuss freut sich Jannik Löhr als neuer Sieger beim U12 Pokalschießen.

Neben einem schönen Fest in familiärer Atmosphäre am Standort in und um das Schützenhaus herum, genossen die Schützen auch das musikalische Repertoire: am Fest-Wochenende spielten etwa der Musikverein Wipperfürth ein schönes Konzert. Während der Krönung, zelebriert von Präses Sebastian Bremer, präsentierten auch der Musikverein Wipperfürth sowie das Tambour-Corps Wipperfürth die Gäste und Gastvereine mit ihrem Repertoire und dem großen Zapfenstreich.

Auch etwa die Playbackshow "Hämmern Live" sorgte am Samstagabend für beste Stimmung. Der beliebte Familientag mit Brunch am Sonntagvormittag begeisterte ebenfalls viele Besucher. Zum Abschluss folgte der große Königsball im neuen Festzelt und der Festhalle mit der großen Tombola-Ziehung. Zum Festausklang huldigen die Schützen von Hämmern noch einmal ihre neuen Majestäten.