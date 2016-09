25 Jahre Städtepartnerschaft Wiehl/Yokneam

som.Wiehl. Vor 25 Jahren waren der seinerzeitige Stadtdirektor Werner Becker-Blonigen und Bürgermeister Wilfried Bergerhoff im israelischen Yokneam zu Gast, um die Partnerschaft zwischen beiden Städten zu beurkunden. Seitdem haben alle Beteiligten während vieler Besuche hüben und drüben Land und Leute kennengelernt, beim Einblick in die jeweilige Lebenswirklichkeit prägende Erfahrungen gesammelt und aus anfänglicher Bekanntschaft entwickelte sich profunde Freundschaft. Im Rahmen der Jubiläumsfeierlichkeiten weilten nun 27 Mitglieder des israelischen Freundeskreises in Wiehl und begaben sich zusammen mit ihren Gastfamilien auf geschichtliche und touristische Exkursionen im Land. Nach Eintrag ins Goldene Buch der Stadt Wiehl forschte die Gruppe in den folgenden Tagen bei Stadtführungen in Köln und Bad Münstereifel markanten Aspekten jüdischen Lebens hinterher, die vier-tägige Schwarzwaldrundfahrt führte über Freudenstadt und Freiburg nach Straßburg. Höhepunkt der Feierlichkeiten war der Jubiläumsabend im Oberwiehler Paul -Schneider-Haus, an dem neben der Besuchsgruppe und ihren Gastgebern, Mitglieder des Freundeskreises und Delegationen aus Wiehls weiteren Partnerstädten Hem, Bistritz und Crimmitschau teilnahmen.

Nach dem gemeinsamen Essen sorgte Josephine Pilar de Pilars mit israelischer, französischer und russischer Folklore für ausgelassene Feststimmung, im Anschluss an das offizielle Programm übernahm der "Nachtexpress" die musikalische Regie. "Städtepartnerschaft ist aktive Friedensarbeit", unterstrich Gerhard Hermann aus seinen Erfahrungen als langjähriger Vorsitzender des Freundeskreises Wiehl/Jokneam, "denn jeder Besucher kommt anders zurück, als er gefahren ist". Bürgermeister Ulrich Stücker gratulierte zur "Silberhochzeit" der Partnerschaft, die er vor dem Hintergrund der unsäglichen deutschen Geschichte, als außergewöhnlich charakterisierte und dankte allen Verantwortlichen für deren unglaubliches, ehrenamtliches Engagement. In Anerkennung um die besonderen Verdienste bei Initiierung und Erhalt der Städtepartnerschaft hatte er bereits am Vormittag den silbernen Wiehltaler an Shalom Kazir verliehen, den er als einen "Motor" der Beziehung bezeichnete. Yokneams Bürgermeister Simon Alfasi erinnerte an Werden und Wachsen der Beziehung, die er seit nunmehr 28 Jahren begleitet und deren tiefe und ehrliche Verbindung auf Menschen und Freundschaften basiere. "Wir möchten den Kontakt weiter tragen", lud er zur "Goldhochzeit" nach Israel ein.