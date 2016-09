Ein Dannenberger regiert die Müllenbacher Schützen

ls. Müllenbach. Es war ein spannender Kampf zwischen Patrick Berges und Dennis Montag beim diesjährigen Vogelschießen, dem Festhöhepunkt des Müllenbacher Schützenfestes. Als dann noch Erich Wernscheid in den Wettbewerb einstieg, als nur noch wenige Fetzen des begehrten Federviehs an der Stange hingen, war die Spannung, wer denn neuer Regent und damit Nachfolger von König Dirk Schenk wird, bei den rund 500 Schaulustigen vor der Festhalle kaum noch zu überbieten. Anfeuerungsrufe gab es für jeden der Schützen und der Jubel unter den Grünröcken kannte keine Grenzen als der letzte Holzspahn mit dem 54. Schuss endlich von der Stange fiel. Im Vogelschießstand musste der glückliche Schütze Patrick Berges erst einmal von den Kommissionsmitgliedern beruhigt werden, er konnte sein Glück kaum fassen. Schließlich wurde er auf den Schultern der Vereinsoffiziere durch die jubelnde Menge zur Festhalle getragen und dort vom Vereinsvorsitzenden Reiner Schenk gemeinsam mit seiner Königin Janine Schröder (33) zum neuen Müllenbacher Regenten gekrönt. Der 34-jährige Fahrlehrer genoss den Festball mit der Band "Mainstreet" am Abend in vollen Zügen. Begonnen hatte das Schützenfest am Samstagabend mit dem großen Festkommers unter musikalischer Begleitung des Musikvereins "Hoffnung" Hünsborn, bei dem unter anderem verdiente und langjährige Vereinsmitglieder geehrt wurden. Zur gleichen Zeit feierten Hunderte draußen auf dem Festplatz. Bereits am Donnerstag wurde der 459. Müllenbacher Vogel auf den Namen "Rotmilan vom Engelberg" bei der letzten Vorstandssitzung vor dem großen Fest getauft. Am Freitag wurde das Dorf in Grün-Weiß geschmückt, ehe der König Dirk Schenk die einzelnen Schmück-Gemeinschaften bei ihren Feiern besuchte. Am Freitagabend fand dann die große Königsparty am Schießstand statt.

Neuer Kinderkönig in Müllenbach wurde der elfjährige Robin Hallbach, ebenfalls aus Dannenberg. Mit seinen zehn Kontrahenten hatte sich Hallbach einen langwierigen Kampf um die Kinderkönigswürde geliefert. Nach fünf Stunden und mit dem 620. Schuss aber fiel der Vogel von der Stange. Zu seiner Kinderkönigin erwählte Robin die zwölfjährige Florine Betat aus Müllenbach.

Verleihung des Ordens der Grafen von Moellenbick: Stefan Betat.

Verleihung des großen Verdienstordens: Dennis Montag (langjährige Mitarbeit in der Schießkommission), Holger Bahs (Tätigkeit als Geschäftsführer) und Axel Wernscheid (Leiter der Schießkommission).

Verleihung des kleinen Verdienstordens: Torsten Klein (Leiter der Kinderfest-Kommission), Torben Klein (Kinderfest-Kommission), Johannes Pack (Hallenkommission), Raij Verna (Kassierer-Kommission), Felix Niehaus (Königsvogelbauer) und Rainer Hafke (farbliche Gestaltung des Königsvogels).

Geehrt wurden für 60 Jahre Vereinsmitgliedschaft Karl Hermann Becker, Bert Budenrath, Ernst Pranke, Dieter Reusch, Horst Schneider, Herbert Selbach, Siegmund Werner und Friedhelm Wirth. Für 50 Jahre Vereinsmitgliedschaft Adolf Linden und Reinhard Müller, für 40 Jahre Hans-Jürgen Dörre, Siegfried Fischer, Günter Frewer, Herbert Frewer, Ulf Heitmann, Wolfgang Hell, Jörg Hevendehl, Uwe Linde, Norbert Pastuschka, Dirk Schenk, Norbert Schweinsberg und Paul Weinert und für 25 Jahre Markus Balkenhol, Dirk Berges, Dieter Brocksieper, Reiner Färber, Martin Fittig, Christian Hillig, Karsten Köhler, Frank Kuttert, Gerald Latsch, Uwe Leutgen, Horst Naumann, Jens Niedermeier, Torsten Plate, Thomas Röttger, Carsten Sachs, Jürgen Scheidemantel, Stefan Schneider, Martin Stiasny, Eric Stremme, Kai-Benjamin Viebahn, Christian Wahlers, Markus Wamhoff, Jochen Weinert und Holger Wojciechowski.