Bergneustadt. Die Stadtbücherei Bergneustadt und die Buchhandlung Baumhof haben ein neues Leseförderungsprojekt ins Leben gerufen. Erstmals wurde in Zusammenarbeit mit den örtlichen Kindergärten der "Bergneustädter Bilderbuchpreis" verliehen. Mehrere Koffer mit sechs ausgewählten Bilderbüchern und hierzu ausgearbeiteten Kreativ-Projekten reisten seit Anfang des Jahres durch die Kindergärten. Innerhalb der vier Wochen, in denen die Koffer in den Kindergärten verweilten, wurde rund um die ausgewählten Bilderbücher gelesen, gebastelt, getanzt und der Siegertitel abgestimmt. Alle Kindergartenkinder durften abstimmen und ihr persönliches Favoriten-Bilderbuch bewerten. Gewonnen hat mit großen Abstand das Bilderbuch "Du bist so schrecklich schön!" von Eva Dax und Sabine Dully.

Im Rahmen eines großen Lesefestes wurde der Siegertitel mit dem "Bergneustädter Bilderbuchpreis" ausgezeichnet. Brigitta Wenzel von der Stadtbücherei und Sonja Hendrichs von der Buchhandlung begrüßten als Überraschungsgäste im Krawinkelsaal die Autorin Eva Dax und die Illustratorin Sabine Dully von dem Gewinner-Bilderbuch. Dax und Dully begeisterten die Kinder mit einer interaktiven Mitmach-Lesung und freuten sich über ihren ersten Buchpreis. Ein eineinhalbstündiges Bühnenprogramm wurde allen beteiligten Kindergartenkindern mit ihren Eltern und Erzieherinnen aus den elf beteiligten Kindergärten geboten. Tafiti, das Erdmännchen aus der Savanne, war zu Besuch in Bergneustadt und lud alle Kinder ein, am Glücksrad zu drehen.

Aufgrund des Erfolges wird der Bergneustädter Bilderbuchpreis nun jährlich verliehen. Die Erzieher und Erzieherinnen, die mit ihrer Abstimmung das selbe Bilderbuch favorisiert hatten, hatten auch einen Grund zur Freude: Unter allen Kindergärten wurde eine Bücherbox verlost. Gewonnen hat der AWO-Kindergarten Marie Schlei.