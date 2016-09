Bauarbeiten: Othetal gesperrt

Bergneustadt. Die Kreisstraße 23 im Othetal ist für etwa vier Wochen gesperrt. Im Auftrag des Oberbergischen Kreises wird auf rund 1,3 Kilometern eine vollflächige Fahrbahnsanierung durchgeführt. Zwischen dem Ortsausgang Bergneustadt und Bergneustadt-Immicke wird die stark beschädigte alte Decke abgefräst und durch eine neue Tragschicht und Asphaltdecke ersetzt. Damit das in der Baustrecke ansässige Entsorgungsunternehmen Lobbe aus einer Richtung erreichbar bleibt, teilt der Kreis die Arbeiten in zwei Abschnitte auf. Begonnen wird im Bereich zwischen Bergneustadt und der Firmenzufahrt, danach folgt das 500 Meter lange Reststück bis Immicke.

Der Durchgangsverkehr auf der K 23 und der Anliegerverkehr aus Immicke und Brelöh wird über Eckenhagen, Oberagger, Pochwerk und den Bergneustädter Südring umgeleitet. Die Buslinie 313 zwischen Immicke und Attenbach wird mit kleineren Bussen von Wiedenest her bedient. Nur die Haltestelle Othestraße in Bergneustadt kann während der Bauzeit nicht angefahren werden. Die Stadt Bergneustadt nutzt die Sperrung der Kreisstraße, um mit einer Wasserleitungsverlegung in der Othestraße zwischen dem Kreisverkehr Südring und dem Ortsausgang zu beginnen.

Der Anliegerverkehr wird durch eine Baustellenampel geregelt. Da auch dort die Fahrbahn der K 23 marode ist, schließt sich wiederum eine Deckensanierung durch den Oberbergischen Kreis an. Weil die aufwändigen Arbeiten allein in der Sommerferienzeit nicht zu schaffen sind, muss die K 23 während der Herbstferien erneut für zwei Wochen gesperrt werden.