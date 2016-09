Highland Games mit Neustädter Geschenk

sr. Bergneustadt. Erneut trafen sich Mitglieder des "Clan Campbell Society Germany" am Heimatmuseum in der Altstadt von Bergneustadt. Mit einer großen Plakatwand, Flyern und begleitet von Pipes and Drums informierte das Ehepaar Michael und Susanne Enders über den schottischen 13. Duke of Argyll, dessen Familie sowie die Inveraray Highland Games in Schottland, die in der Nähe des Anwesens stattfinden. Auf besonderes Interesse stieß das am Heimatmuseum ausgestellte Gastgeschenk, das inzwischen sicherlich dem Duke of Argyll vom Ehepaar Enders überreicht werden konnte.

"Es sei ein außergewöhnliches Geschenk", lobte Bürgermeister Wilfried Holberg den handgefertigten beleuchteten 3-D-Holzbogen von Siegfried Thurau. Der 69-jährige Bergneustädter Rentner, der ansonsten verschiedene Holzartikel hauptsächlich für den Kunsthandwerkermarkt fertigt, hatte Inveraray Castle nach einem Foto aus schwedischem Massiv-Ahorn und Birkensperrholz konstruiert. Ein künstlerisches Unikat made in Bergneustadt für den Duke of Argyll und seine Familie.

Weitere Infos zum Clan Campbell Society Germany unter www.ccsg-campbell.de.