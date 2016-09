Wiehler Kicker: Freude über den Kunstrasen

Neuer Kunstrasen in strahlend sattem Grün für gelungene Pässe, butterweiche Bananenflanken und begeisternde Tore. Bei der Einweihung: (vorne v.l.) Karlo Riegert, Manfred Noss, Bürgermeister Ulrich Stücker und FV-Geschäftsführer Christian Will.

som. Wiehl. Das "Wohnzimmer" der Fußballer des FV Wiehl 2000 erstrahlt in strahlend sattem Grün und die ersten Trainingseinheiten auf dem neuen Kunstrasenbelag haben bereits stattgefunden. Kurz zuvor hatte FV-Vorsitzender Manfred Noss den "Greenfields-Sportboden" auf der Walter-Lück-Sportanlage für den Spielbetrieb freigegeben. Im Beisein von FV-Vorstandskollegen, Bürgermeister Ulrich Stücker, dem ersten Beigeordneten Michael Schell und Vertretern des Stadtsportverbandes rekapitulierte er die Gründe für die erforderliche Erneuerung, des erst 2007 feierlich eingeweihten Kunstrasenspielfeldes. Der seinerzeit als High-Tech-Kunstrasen gelobte Trofil-Belag allerdings offenbarte mit der Aufspleißung der Fasern bereits nach drei Jahren erste Mängel. Für den Verein nicht allein ärgerlich, sondern auch ein finanzielles Desaster, hatten Mitglieder und Freunde seinerzeit doch 250.000 Euro an Spendengeldern für die Erstellung des KuRa-Projektes gesammelt.

"In einer ersten Expertise von 2010 machten wir die Schäden geltend und erhoben 2012 kurz vor Ablauf der Gewährleistungsfrist Klage beim Landgericht Köln", erinnert sich Manfred Noss. Stellvertretend für den Verein schoss die Stadt Wiehl die Prozesskosten vor. Der Urteilsspruch in der gerichtlichen Auseinandersetzung erging im Dezember 2015 und verpflichtete den FV-Vertragspartner zur Neuerstellung des Belages und Entsorgung des alten Bodens, bei einer 80/20-prozentigen Kostenteilung. Der jetzt verlegte Greenfields-Kunstrasen sammelte nicht nur gute Kritiken in Skandinavien und Holland, sondern leistet auf den Plätzen rund um das Kölner Geisbockheim seit Jahren gute Dienste.

"Mit den Erfolgen unserer 26 Mannschaften sind wir ein Wiehler Standortfaktor und fühlen uns unseren 650 Jugendlichen gegenüber verpflichtet, weiter gute Trainingsbedingungen und Sportkonzepte anzubieten", erläuterte Noss. Bürgermeister Ulrich Stücker unterstrich die Relevanz der Jugendarbeit des Fußballvereins, die den Heranwachsenden nicht nur fairen Sportsgeist, sondern gleichzeitig die Wichtigkeit von Gemeinschaft vermittle. Für den Stadtsportverband gratulierte dessen Vorsitzender Karlo Riegert zum neuen Kunstrasen.