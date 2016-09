Odenthal (jr). Vor dem Altenberger Dom stellten Landrat Dr. Hermann-Josef Tebroke, Oberbürgermeister Uwe Richrath und Marc Kretkowski, Geschäftsführer der wupsi die neuen Aufkleber vor, die künftig in allen 150 Bussen des Verkehrsunternehmens angebracht werden.

Die Aufkleber mit der Aufschrift "Starke Partner für Mobilität" sollen zum Ausdruck bringen, dass der Rheinisch-Bergische Kreis sowie die Stadt Leverkusen auf die wupsi als starken Partner im öffentlichen Personennahverkehr setzen. Zudem soll den Kunden auf diese Weise die erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem Verkehrsunternehmen, sowie die damit verbundene große Bedeutung für den Rheinisch-Bergischen Kreis und die Stadt Leverkusen verdeutlicht werden.

"Die wuspi hat einen hervorragenden Ruf in Leverkusen und ist ein zuverlässiger Partner. Wir sind froh die wupsi zu haben," betonte Oberbürgermeister Uwe Richrath. So ist das Verkehrsunternehmen auch in die Planung, für die in den nächsten Jahren vorgesehenen Umbauten der Busbahnhöfe in Wiesdorf und Opladen stark mit eingebunden.

Landrat Dr. Hermann-Josef sprach über die Anforderungen die langfristig für den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) entstehen: "Der demografische Wandel, höhere Erwartungen an den Umweltschutz und auch die Verkehrssituation im Kreis und in den Städten zeigen, wie wichtig die Zusammenarbeit auf kommunaler Ebene ist. Die Mobilitätskonzepte, die aufgestellt werden müssen, um auf die Entwicklung eingehen zu können, erfordern darüber hinaus eine umfangreiche Planung, bei der uns die wupsi aufgrund jahrelanger Erfahrung unterstützt."

Die wuspi ist im Moment bundesweit eines der am wirtschaftlich besten aufgestellten Nahverkehrsunternehmen. Außerdem erzielte es im VRS Kundenbarometer in den Jahren 2012 und 2014 sehr gute Noten. "Die Menschen haben eine positive Assoziation gegenüber der wuspi,"freut sich Landrat Doktor Hermann-Josef Tebroke.