wr. Lindlar. In diesem Jahr geht es inhaltlich im SOLA, dem Sommerlager von Forum Wiedenest um das Thema "Irgendwo im Nirgendwo". "Wir starteten das Lager in Räumlichkeiten mit Dusche, Party, Kanu und Kegeln. Das war "Irgendwo", dann wurden wir überfallen und mussten nachts fliehen und fast alles zurücklassen, jede Gruppe musste zusehen wie sie nach Ommerborn ins Zeltlager kommt. Das war Nirgendwo, hier muss man sich alles erarbeiten, wie kommen wir klar wenn der Luxus nicht mehr da ist" erklärt der Lagerleiter , Viktor Klassen, den Beginn und das Thema des diesjährigen Sommerlagers.

Etwa 500 Kinder und Jugendliche aus dem Oberbergischen Kreis und darüber hinaus leben in den kommenden Wochen wieder auf einem Wald- und Wiesengelände in Ommerborn bei Lindlar, in einer eigens dafür gebauten Zeltstadt mit rund 60 Zelten und Holzbauten. Sie erleben nacheinander in zwei Gruppen jeweils eine Woche lang eine tolle Erlebnis-Ferienwoche. Die Sommerlager SOLA von Forum Wiedenest dienen als Modell für bundesweit weitere 55 Lager. Eine Woche lang zusammen in Zelten wohnen, auf offenem Feuer kochen, Holzbauten errichten und Natur pur erleben. Eine große Tour, gemeinsames Singen am Lagerfeuer oder der Lagerband und spannende Geländespiele haben ein gemeinsames Ziel - sie stärken den Zusammenhalt und machen es leicht, neue Freunde zu finden. Außerdem gibt es viel Spaß und Action.

270 Mitarbeiter haben sich intensiv auf dieses Spektakel vorbereitet und lassen für die Kinder und Jugendlichen das Geschehen in einer Kulisse von 60 Zelten und Holzbauten aufleben. "Kandidaten, die die Qualifikation haben, aber es noch nicht gemacht haben, werden als Gruppenleiter bevorzugt" berichtet Viktor Klassen, "so bauen wir eine Kultur des Vertrauens auf". Die Teilnehmer bauen in diesen Tagen auch selbst: Viele Bauten entstehen durch ihre eigene Arbeit. Die einzelnen Tage haben jeweils ein Tagesthema wie "Das Leben ist schön", "Abhängigkeit und Zufriedenheit", "Durchhalten in schwierigen Zeiten", "Konflikte, Streit und Rivalität", "Himmlische Zustände gibt es erst in der Ewigkeit".

Beim Erleben im Nirgendwo wird auch gefragt, was bei all den Siegen und Niederlagen im eigentlichen Leben wirklich zählt und was dazu Gott in der Bibel zu sagen hat. Es ist die Zeit zum Werkeln mit Holz und Hammer, Zeit zum Spielen und Toben. Abends am Lagerfeuer wird gekokelt und die Spannung vor dem Nachtgeländespiel steigt. Zelten, neue Leute kennen lernen, Actionspiele am Tag und in der Nacht, nette Mitarbeiter und eine tolle Stimmung im großen Zelt.

Am Sonntag fand auf dem gesamten Gelände eine große Spieleparty statt. British Bulldog, eine Wasserschlacht und Fußball standen auf dem Programm. Diese erlebnisreiche Ferienzeit wird wieder für zwei Altersgruppen geplant und durchgeführt vom Jungscharbereich des Forum Wiedenest. Die Sommerlager von Forum Wiedenest gelten deutschlandweit als Modell-Lager für erlebnisorientierte Kinder- und Jugendarbeit. Bundesweit finden mittlerweile nach diesem Vorbild bereits 55 weitere Lager statt. Das Forum Wiedenest ist ein christliches, gemeinnütziges Werk mit den drei Arbeitsgebieten Biblisch-Theologische Akademie, Weltweite Mission und Jugend- und Gemeindeforum.