Jung und jeck in die neue Session

aem. Engelskirchen. Für die neue Session ist die Karnevalsgesellschaft Närrische Oberberger (KG) mit dem neuen Kinderprinzenpaar bestens gerüstet. Oliver I. (Garz) wird mit seiner Prinzessin Victoria (Kaltenbach) das närrische Jungvolk anführen.

Oliver ist zwölf Jahre jung und geht in die sechste Klasse am Aggertal-Gymnasium (ATG) in Engelskirchen. Seit vergangenem Jahr ist er im Kinderelferrat der KG. In seiner Freizeit spielt er gerne Fußball; er ist Stürmer beim Verein in Schnellenbach. Seine zweite große Leidenschaft ist, am Computer basteln und programmieren. "Das hat mir mein Papa gezeigt", so Oliver.

Victoria ist elf Jahre und geht in die fünfte Klasse des ATG. Sie ist von klein an beim Karneval dabei, hat alle Tanzgruppen der KG durchlaufen. Als sie ein halbes Jahr alt war, hat ihr Papa Klaus schon gesagt: "Die wird mal Karnevalsprinzessin". In ihrer Freizeit spielt Victoria Gitarre und beim TSV Ründeroth, im Mädchenfußball, in der Abwehr.

"Die Sessionslieder stehen schon und die Orden sind vor den Sommerferien bestellt", sagte Andreas Reif, seit 2004 Kinderprinzenführer. Übrigens wird es für den FC Köln-Fan Reif eine harte Session, da die beiden Tollitäten Fans von Borussia Mönchengladbach sind.

Die Lieder haben Oliver und Victoria selbst ausgesucht, Thomas Lipski schreibt die Texte.

Im September geht es dann richtig los. Die Kostüme müssen anprobiert werden. Schneiderin Claudia Buchholz kommt ins Lager der KG und hat noch genügend Zeit für Änderungen.

Jeweils vier Freunde des Kinderprinzenpaares sind während der Session Adjudanten und Mariechen.

Die Proklamation des neuen Kinderprinzenpaares findet am 15. Januar im Rahmen der Kindersitzung statt. Ab dann haben die beiden rund 60 Auftritte an den Wochenenden zu absolvieren - von Engelskirchen, Marienheide über Meinerzhagen bis nach Köln zur "Großen Hofburg".