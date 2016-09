Fest der Angler

wr. Lindlar. "Angeln macht großen Spaß, schade dass ich nur zwei Fische fangen darf", findet Erik Hühnermann, der Neunjährige ist einer von zahlreichen Jugendlichen und Kindern, die zur neuen Teichanlage des Sportfischvereins Lindlar, in Heibach, kamen.

Zum 45. Geburtstag und der Einweihung der neuen Teichanlage hatten die Sportfischer ein Fest organisiert und Jugendliche und Kinder zum kostenlosen Probeangeln eingeladen. Zwei Fische durfte jeder, mehr oder wenige, kleine Gast fischen und natürlich auch mit nach Hause nehmen. Kurz vor ihrem 45-jährigen Bestehen hatten die 62 erwachsenen Mitglieder des Sportfischerverein Lindlar einen ihrer wichtigsten Angelteiche auf Vordermann gebracht.

18 Monate hat die Aktion in Heibach gedauert, die der Verein weitgehend in Eigenleistung und mit Hilfe von Sponsoren gestemmt hat. Um die Anlage sanieren zu können musste im Vorfeld das Wasser des 4500 Quadratmeter großen und 1,40 Meter tiefen Teiches abgelassen werden und die darin lebenden Fische mit Netzen herausgeholt und umgesetzt werden, führt Günter Müller der Vorsitzende des Vereins aus, "alle Arbeiten sind in Abstimmung mit dem Oberbergischen Kreis erfolgt".

Die sportbegeisterten Angler hatten allen Grund zu feiern , ihr großer, mit Fischen vollbesetzter Teich, ist saniert und das zum 45. Geburtstag. Mit Kaffee und Kuchen , Gegrilltem und natürlich geräucherten Forellen dazu gekühlten Getränken feierten die Mitglieder und zahlreiche interessierte Gäste das runde Jubiläum.

In den zurückliegenden Jahren ist durch das große Engagement vieler Vereinsmitglieder eine hervorragende Jugendarbeit geleistet worden, zwölf jugendliche Angler zählt der Verein. "Wir wollen unser Jubiläum festlich begehen auch mit dem Ziel neue Mitglieder zu werben und Kinder und Jugendliche für den Sport zu begeistern" betont Günter Müller.