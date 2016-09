Engelskirchen-Bickenbach. 200 Jahre gibt es das Wohnhaus sowie das vorhandene Schmiedehaus am Oelchenshammer schon. Aus diesem Anlass hat sich das LVR-Industriemuseum Kraftwerk Ermen & Engels am Oelchenshammer noch ein ganz besonderes Highlight zur kommenden "Nacht der Schmiedefeuer" am 5. August, 19 bis 22 Uhr, ausgedacht. Zusätzlich zum abwechslungsreichen Programm lockt nach Sonnenuntergang (gegen 21.30 Uhr) eine spektakuläre Feuershow zum Abschluss des Abends. Tanzende Flammen und eine temporeiche Fackeljonglage versprechen ein Erlebnis der besonderen Art. Wer mehr über die Geheimnisse des Feuers wissen will, ist beim Feuerworkshop richtig, der während des Abends mehrmals zwischen 19 und 21 Uhr angeboten wird.

Rot glühendes Eisen im Feuer und sprühende Funken in der Dunkelheit. Dazu das rhythmische Klingen des Schmiedehammers in der Dämmerung. All das verleiht dem Schmieden bei Nacht einen eigenen, besonderen Reiz.

Diese einmalige Atmosphäre erleben Besucher bei der "Nacht der Schmiedefeuer", die am Freitag, 5. August, von 19 bis 22 Uhr stattfindet. Dabei können Interessierte dem Schmied bei seiner Arbeit an Esse und Hammer über die Schulter schauen und sich bei der Präsentation "Heißes Eisen" über das einst in der ganzen Region verbreitete Eisen- und Stahlgewerbe informieren.

Das Bergische Naturmobil lädt große und kleine Leute ein, Wald, Wasser und Wiese um den Oelchenshammer herum zu entdecken.

In Zusammenarbeit mit der Biologischen Station wird es gegen 20.45 Uhr einen Einblick in die Welt der Fledermäuse am Oelchenshammer geben. Mit speziellen Detektoren und Lampen machen sich die Besucher auf die "Jagd" nach den scheuen Tieren.

Für das leibliche Wohl ist während der Veranstaltung gesorgt.

Bei der Nacht der Schmiedefeuer brennen auch noch in zwei anderen bergischen Museen die Schmiedefeuer: im Industriemuseum Freudenthaler Sensenhammer in Leverkusen-Schlebusch, wo die hohe Kunst des Freiformschmiedens gezeigt wird, sowie im Stellershammer der Firma Leppe Edelstahl in Lindlar.