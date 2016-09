GGS Lindlar-West holt Pokal

wr. Lindlar. Wie stark der Ortskernlauf "Lindlar läuft" in der Gemeinde verankert ist, zeigte sich jetzt in der Grundschule Lindlar-West. Dort überreichte Carsten Ommer, Vorsitzender von "Lindlar läuft" den Pokal für die Schule mit den meisten Läufern. 120 Mädchen und Jungen waren im Mai am Start. "Der Lauf ist ein echtes Highlight für die Kinder", sagt Schulleiter Stephan Dresbach.

Von den 200 Grundschülern starteten 180 bei dem Ortskernlauf: 120 für die Schule, 60 für Vereine. "Es ist für die Schüler ein tolles Erlebnis." Das von den Lehrern im Vorfeld der Veranstaltung gut mit den Kindern vorbereitet wird. Die, die diesmal nicht antraten, versicherten, dass sie beim nächsten Mal am Start sein werden. Das Datum gab Carsten Ommer schon bekannt, am Freitag, 19. Mai 2017, findet die nächste Auflage statt.

Auf Platz zwei bei den Schulen kam die Gemeinschaftsgrundschule Kapellensüng mit 50 Läufern vor Titelverteidiger Lindlar-Ost mit 73 Sportler. Die Platzierungen werden im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl berechnet. Dass der Lauf nicht nur den Kindern Spaß macht, zeigte sich bei der nächsten Station. Die Edelstahlschmiede Schmidt&Clemens verteidigte ihren Titel als Firma mit den meisten Startern gegen den ewigen Rivalen Lang AG. Beide sind auch Hauptsponsoren des Ortskernlaufes. S&C hatte 78 Läufer am Start, die Lang AG 68. Schon ein bisschen abgeschlagen folgte ONI mit 32 Läufern.

"Für unsere Mitarbeiter ist es immer eine besondere Motivation, wenn sie morgens an der Statue vorbeikommen", sagte S&C-Pressesprecher Lars Niemczewski, als ihm Carsten Ommer die Plakette überreichte.